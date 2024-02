Der große Signa-Striptease hat begonnen

Dieser Satz lässt hellhörig werden. Was bedeutet das? „Es gibt derzeit mehrere Fälle im Zeitraum von zwölf Monaten vor der Insolvenz, die genau geprüft werden“, erläutert der Sprecher von Insolvenzverwalter Stapf. profil wollte auch von Signa wissen, wohin das Geld geflossen sei und wie viel – oder wer diese Transaktionen freigegeben habe. Alle Fragen an die Signa-Pressestelle blieben bis Redaktionsschluss allerdings unbeantwortet.

Sollten die zuständigen Richter zum Schluss kommen, dass der Antrag formal richtig ist, könnte Benko schon bald zu einer sogenannten Einvernehmenstagsatzung geladen werden, in der er ganz genau Auskunft über seine Vermögensverhältnisse, seine Kredite, Verbindlichkeiten und über alles, was er direkt und indirekt besitzt, Auskunft geben muss. Danach müsste das Gericht auch entscheiden, ob Benko seine Schulden begleichen kann oder ob der Insolvenzantrag angenommen wird. Ein möglicher Vermögensstriptease von René Benko vor dem Innsbrucker Landesgericht wird jedenfalls auch in Zusammenhang mit den Sanierungen der insolventen Signas höchst interessant.

Finanzprokurator Wolfgang Peschorn war damals alles andere als amused und versucht nun, also anders an „sein“ Geld zu kommen. Der Insolvenzantrag gegen Benko soll mehrere Effekte haben. Erstens: Er soll verhindern, dass Benko hinter den Kulissen versuchen könnte, weiter Geschäfte zu machen – oder gar manche Gläubiger mit Teilen seines Privatvermögens zu befriedigen. Zweitens: Alle Gläubiger müssten im Falle einer Insolvenzeröffnung gleich behandelt werden – Benko könnte über sein Geld nicht mehr frei verfügen. Drittens: Eine derartige Insolvenz wirkt auch – theoretisch – bis zu zehn Jahre in die Vergangenheit. Sollten manche Gläubiger zum Nachteil anderer bevorzugt behandelt worden sein, könnte das angefochten werden. Etwaige Vermögensverschiebungen und -verdrängungen könnten rückabgewickelt werden, allfällige Einnahmen daraus unter allen Gläubigern gerecht aufgeteilt werden. Für sie hätte Benkos Insolvenz übrigens noch einen Vorteil: Sie müssten sich nicht mehr selbst um verschiedene Exekutionsmaßnahmen bemühen, um ihre Schulden einzutreiben.

Die Signa Holding allein schuldet dem Staat Hunderttausende Euros an Steuern, wie dem aktuellen Gläubigerbericht zu entnehmen ist. Die Finanzbehörden haben aber schon länger eine Rechnung mit Benko und Signa offen. Der Fiskus gewährte der „Leiner und kika Möbelhandels GmbH“, als diese noch der Signa gehörte, 42 Millionen Euro an Steuerstundungen, 5,2 Millionen davon im Rahmen der Corona-Maßnahmen. Nach dem Verkauf von kika/Leiner und der anschließenden Insolvenz – das Sanierungsverfahren ist mittlerweile beendet – bleibt der Steuerzahler auf einem guten Teil dieser Forderungen sitzen.

„Es gibt im österreichischen Insolvenzrecht diese Form der Zusammenarbeit nicht“, sagt ein Sprecher von Signa-Prime-Sanierer Norbert Abel. „Aus Sicht der Insolvenzverwalter ist die Situation ganz klar, man hält sich an das Gesetz.“ In der Praxis bedeutet das jetzt aber: Jede Signa wird für sich saniert, ohne Rücksicht auf die unzähligen Verflechtungen, Beteiligungen und etwaigen Haftungsansprüche im Firmengeflecht, das mehr als 1000 Firmen in zahlreichen Ländern umfassen soll. Jeder Sanierer möchte so viel Masse wie möglich für die eigenen Gläubiger und so wenig wie notwendig nach oben oder nach unten durchreichen. Für die Gläubiger der Signa Holding, die derzeit gerade einmal sechs Millionen Euro am Konto hat und sich auf der anderen Seite Forderungen von mehr als acht Milliarden gegenübersieht, sind das alles jedenfalls keine guten Aussichten.

Eigentlich haben das Sanierungsteam und das Management der Signa Holding ein koordiniertes Sanierungsverfahren mit den großen Tochter-Beteiligungen angestrebt. Dabei sollte es einen regelmäßigen und akkordierten Informationsaustausch über geplante Verkäufe, Zuschüsse von Investoren, Massekredite und strategische Fragen geben. In der Praxis funktioniert das aus Sicht des Holding-Sanierers allerdings nicht besonders gut: „Ein Informationsaustausch mit der Insolvenzmasse der SPS konnte bis dato nicht koordiniert werden“, heißt es im profil vorliegenden Bericht. Der gleiche Satz steht ein zweites Mal in Zusammenhang mit der SDS.

Zurück zur Signa Holding. Der Bericht des Insolvenzverwalters lässt darauf schließen, dass die Sanierung der Signa Holding – also der Dachgesellschaft der Unternehmensgruppe – nicht unbedingt nach Plan verläuft. Aus dem Umfeld der Signa ist schon länger zu hören, dass Holding-Insolvenzverwalter Stapf und der Sanierungsvorstand der ebenfalls insolventen Immobiliensparten Signa Prime Selection (SPS) und Signa Development Selection (SDS) keine Freunde mehr werden. Das liegt vor allem an der grundlegend unterschiedlichen Rechtsauffassung davon, wer wem was mitzuteilen hat, und was nicht.

Hier stellt sich auch die Frage: Wer bezahlt letzten Endes die drei Millionen Euro, die Benko für die Sanierung der Signa Holding zugesagt hat? Laut Sanierer-Bericht habe Benko selbst im Dezember eine erste Tranche von 1,145 Millionen Euro „finanziert“. Am 8. Jänner sei ein zweiter Zuschuss von 845.000 Euro erfolgt, und eine weitere Tranche von 1,01 Millionen soll diese Woche bereits gefolgt sein, wie es aus dem Umfeld der Signa Holding heißt. Allerdings: Die Rate vom 8. Jänner wurde laut Bericht des Sanierungsverwalters „von dritter Seite“ zugunsten von René Benko bezahlt. Und auch die Leistung der letzten Tranche sei „von dritter Seite avisiert“ worden. Wer ist also diese „dritte Seite“ die zugunsten des Signa-Gründers für die Sanierung der Holding Geld zuschießt? Handelt es sich dabei um eine jener Privatstiftungen, die Benko zugerechnet werden? Auch diese Fragen blieben auf profil-Nachfrage unbeantwortet.

Ganz allgemein hat das Handelsgericht Wien mit den Sanierungen der insolventen Signas (Plural!) alle Hände voll zu tun. Allein für die Signa Holding sind insgesamt 302 Gläubiger-Anmeldungen in der Höhe von 8,6 Milliarden Euro eingegangen. Aber: Sanierer Stapf hat nur 80,3 Millionen Euro davon vorläufig anerkannt; also lediglich 0,93 Prozent. Es sind nun zwei Monate Zeit, die abgelehnten Forderungen zu bestreiten. Gläubiger können also fehlende Unterlagen nachreichen, juristisch vorgehen – oder man kann versuchen, Sanierungsverwalter Christof Stapf persönlich davon zu überzeugen, die Ansprüche doch noch anzuerkennen.

Gerhard Weinhofer, Chef des Gläubigerschutzverbands Creditreform, fasst zusammen: „Man ist weitergekommen, aber noch nicht da, wo man hinmuss.“ Da im Sanierungsverfahren der Signa Holding mittlerweile die sogenannte Eigenverwaltung zurückgelegt wurde, bleibt nun deutlich mehr Zeit, bis die Gläubiger final über die Annahme eines Sanierungsplans abstimmen müssen. Bis dahin sollte – so der Plan – auch die Situation bei Signa Prime und Signa Development einigermaßen geklärt sein, was für die Vermögenssituation der Holding entscheidend ist. Weinhofer geht davon aus, dass gegenüber der Holding am Ende des Tages anerkannte Forderungen in einer Größenordnung von etwa vier Milliarden Euro doch noch anerkannt werden könnten. Bei einer angestrebten Quote von 30 Prozent müsste im Rahmen der Sanierung damit freilich immer noch ein Milliardenbetrag erzielt werden.

Den größten Brocken schuldet Signa internationalen Investoren und Banken. Die Ameria Invest AG aus Liechtenstein will etwa 240 Millionen Euro, das Unternehmen soll dem brasilianisch-italienischen Eisenbahn-Unternehmer Riccardo Arduini gehören. Sein Name findet sich in den Panama-Papers, einem riesigen Offshore-Leak, aus dem auch profil ausführlich berichtete. In diesen Dokumenten findet sich auch die „Harng Central Department Store LTD“ mit Sitz in Bangkok. Der thailändische Einzelhandelsriese plante mit Signa in Großbritannien Luxuskaufhäuser und will jetzt 120 Millionen Euro. Die ebenfalls in London ansässige CG Jersey Retail Limited fordert sogar mehr als 900 Millionen Euro. San Simeon Investments, offiziell auf den Virgin Islands domiziliert, aber mit Link nach Thailand, fordert 430 Millionen Euro. Insolvenzverwalter Stapf erkennt vorerst nur einen sehr geringen Teil dieser Forderungen an.

20 Millionen Euro – er saß im Beirat der Signa Holding. Benko soll Chammah schon 2015 diese Summe für seine Hilfe beim Kauf der Galeria-Kaufhof-Warenhausgruppe in Aussicht gestellt haben. Der Deal ging erst 2018 über die Bühne – Chammah bekam aber, laut eigenen Angaben, noch nichts bezahlt. Laut Sanierer-Bericht klagt er 14 Millionen Euro an Beratungshonoraren in London ein. Die Frist zur Klagebeantwortung wurde bis 23. Februar verlängert.

Auch Signa-Sparten fordern einiges von Signa: Die Signa Prime meldete etwa 152 Millionen an, die Development rund 485 Millionen Euro. Die schon wieder insolvente deutsche Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof GmbH will dem Vernehmen nach 209 Millionen Euro geltend machen. Insolvenzverwalter Christof Stapf hat die Forderungen aus dem Signa- und Benko-Universum bisher kategorisch abgelehnt und alle sogenannten Intercompany-Forderungen bestritten.

Doch auch in Zusammenhang mit deutlich kleineren Summen ergeben sich einige Fragen: Laut profil-Informationen fordert ein Tiroler Schwimmbadbauer 30.000 Euro. Wofür ist unklar – Benko selbst hat in seinem Domizil in Igls jedenfalls einen gigantischen unterirdischen Wellnessbereich, welcher der Grotte von Capri nachempfunden ist. Das Haus, in dem Benko mit seiner Familie wohnen soll, gehört übrigens offiziell der „Schlosshotel Igls Betriebs GmbH“ mit Sitz in Wien-Rudolfsheim – sie will 2,4 Millionen (und wird sie, wenn es nach Stapf geht, nicht bekommen.)

430.000 Euro meldete ein Unternehmen an, das sich um die Vermietung von Privatjets und deren Verwaltung kümmert. 138.000 Euro will ein Helikopter-Unternehmen. Und verschiedene Hotels fordern Zigtausende Euro. Nur ein Teil davon wurde bisher als berechtigte Forderung akzeptiert.

René Benko gilt als Kunst- und Kulturaficionado. Den Tiroler Festspielen in Erl schuldet die Signa 3,1 Millionen Euro. Das Bank Austria Kunstforum will 4,5 Millionen Euro geltend machen, kleinere Summen wurden von unbekannteren Künstlern angemeldet. Es soll jedoch auch offene Rechnungen gegenüber Jägern, Jagdhundeführern und Tiernahrungshändlern geben – die vergleichsweise geringen Forderungen Letzterer dürften allerdings anerkannt worden sein. Das Finanzamt will knapp 900.000 Euro von der Signa Holding. Die MA6, die Abteilung der Stadt Wien für Rechnungs- und Abgabewesen, fordert 25.000 Euro – auch das wird vorläufig nur zum Teil anerkannt.

Pikantes Detail am Rande: Die Signa schuldet diversen Anwaltskanzleien Millionen – und der Firma Reisswolf, die auf Aktenvernichtung spezialisiert ist, 783 Euro. Dort kann man laut Website übrigens schon ab 33 Euro Akten „sicher“ und „binnen 24 Stunden“ vernichten lassen.

Aber wo kommt das Geld her, mit dem die Gläubiger zumindest teilweise befriedigt werden sollen? Bei der Signa Holding wird jedenfalls alles verkauft und abgestoßen, was nicht mehr unbedingt für die Sanierung und den Fortbestand notwendig ist. Das Mobiliar am Standort in Wien wurde versteigert, laut Sanierer-Bericht ist dadurch vorläufig immerhin eine halbe Millionen Euro zusammengekommen. Mehrere Uhren sollen 18.917 Euro gebracht haben. Und ein Flugzeug, das in der Vergangenheit auch von Benko genutzt worden sein soll, hat ebenfalls bereits einen Abnehmer gefunden – für schlappe 5,3 Millionen Euro.