Internet-Abzocke: Wie die österreichische Justiz den Betrügern auf die Spur kommt

Was dem damals 35-jährigen Kosovaren offenbar nicht bewusst war: Bereits mehr als ein Jahr zuvor hatte die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einen europäischen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt – auf Basis einer vom Landesgericht für Strafsachen Wien bewilligten Festnahmeanordnung. Der Vorwurf: B. soll als Mitarbeiter eines Callcenters Menschen dazu verleitet haben, über eine Online-Plattform namens „option888“ Finanzanlagen zu tätigen. Bei der Plattform habe es sich jedoch bloß um eine „Fassade“ gehandelt, die Getäuschten Einzahler hätten „tatsächlich keine adäquaten Gewinn- bzw. Ertragschancen“ gehabt. So steht es in der Anordnung, die profil vorliegt.

4. Oktober 2022, 21:11 Uhr: Altin B. (Name von der Redaktion geändert) will am Grenzübergang Karasovići von Montenegro aus nach Kroatien einreisen. Doch die Fahrt nimmt ein jähes Ende. Die Polizei nimmt B. bei der Grenzkontrolle in Gewahrsam, am nächsten Tag um drei Uhr in der Früh wird die Festnahme verfügt.

Hausdurchsuchungen und Datenauswertungen

Es ist eine Betrugsmasche, die in den vergangenen Jahren alleine in Österreich Hunderte Menschen um ihr Erspartes gebracht hat: Die Opfer folgten zunächst Lockangeboten im Internet, bevor sich in weiterer Folge angebliche Finanzberater telefonisch mit ihnen in Kontakt setzten – dies über künstlich generierte Telefonnummern, die seriös wirken sollten und eine Rückverfolgbarkeit unmöglich machten. Tatsächlich handelte es sich um speziell geschulte Mitarbeiter von Callcentern im Kosovo oder in Bulgarien, die nur das Ziel hatten, ihren Gesprächspartnern Geld aus der Tasche zu ziehen. Den Opfern wurde mit Hilfe einer speziellen Software vorgegaukelt, sie würden Finanzgeschäfte tätigen. Doch diese Geschäfte gab es gar nicht. Das Geld verschwand auf Nimmerwiedersehen in einem Netzwerk aus Offshore-Firmen, das von den Drahtziehern des Betrugs gesteuert wurde.

Tatsächlich ist es der Justiz in den vergangenen Jahren gelungen, den einen oder anderen Haupttäter dingfest zu machen. Doch auch vermeintlich kleine Fische, die direkt in den Callcentern tätig waren, gehen bis heute nach und nach ins Netz. Ermittler haben in einigen Callcentern Hausdurchsuchungen durchgeführt. Außerdem beschlagnahmten sie bei der Betreiberfirma der Manipulationssoftware Datenbanken. Durch deren Auswertung kann die Justiz haarklein nachvollziehen, welcher Telefonist mit welchem Opfer in Kontakt war. Und auch, welche Einzahlungen erfolgten. profil liegen entsprechende Akten vor.

Gutes Deutsch als Basis des Betrugs

Besonders perfide: Die Hintermänner des Betrugssystems machten sich die generell guten Deutschkenntnisse junger Kosovaren zunutze. Einer von ihnen, Besnik F. (Name geändert), heute 34 Jahre alt, Stand im Mai 2022 in Salzburg vor Gericht. Dort erzählte er, wie er Teil der kriminellen Maschinerie wurde: „Ich komme aus der Callcenterbranche im Kosovo und habe immer in normalen Callcentern gearbeitet“, gab F. zu Protokoll: „Das war normale Beratung und Verkauf von Wein, Abos und solche Sachen.“ Monatlich habe er dabei rund 400 bis 600 Euro verdient. Doch: „Wenn man in dieser Branche arbeitet, dann spricht sich herum, dass es ein Callcenter gibt, wo man viel verdienen kann – 1000 Euro Grundgehalt, was für den Kosovo schon sehr gut ist, und dann kommen auch noch Boni hinzu.“ Er habe nach einer Operation seines Vaters private Schulden gehabt, die er jahrelang nicht losgeworden sei, und entschieden, sich bei diesem anderen Callcenter zu bewerben: „Auf Grund meiner Deutschkenntnisse haben sie mich sofort genommen.“

Besnik F. schilderte vor Gericht, was weiter geschah: „Die ersten zwei Wochen musste ich zuhören und fragen, wie man sich zu verhalten hat und was man sagen und nicht sagen darf. Dabei wurden wir auch kontrolliert und abgehört. Relativ schnell, ich glaube schon in der zweiten Woche, habe ich auch selbst zu telefonieren begonnen.“ Es habe eine Einführung gegeben, wie man mit den Gesprächspartnern in bestimmten Situationen umgehen müsse: „Man sollte gewisse Sachen sagen und Versprechungen machen“, um die Kunden dazu zu bewegen, weiteres Geld einzuzahlen. „Wir haben also schon vorgeschrieben bekommen, was wir sagen dürfen und was nicht und auch, was wir machen sollen, wenn ein Kunde das Geld ausbezahlt haben möchte. In so einer Situation mussten wir die Kunden hinhalten und weitere Versprechungen machen.“