Kriegsverbrechen bei Öl-Suche? Hochrangige Ex-OMV-Manager angezeigt

Neben Tausenden Seiten an Dokumenten, internen Berichten, Mails und Fax-Nachrichten stützt sich die schwedische Anklageschrift auch auf Zeugenaussagen. Einer dieser Zeugen ist James Ninrew Dong, Pastor der presbyterianischen Kirche des Südsudan. profil hat ihn in Wien getroffen, er war für eine von Cehri veranstaltete Podiumsdiskussion beim „Österreichischen Institut für Internationale Politik“ angereist.

Abgeleitet werden die – laut Pax und Cehri – infrage kommenden Tatbestände aus der erwähnten Anklageschrift in Schweden. Diese richtet sich gegen Verantwortliche der dortigen Ölfirma Lundin. Lundin führte seinerzeit das Sudan-Konsortium an, dem die OMV und zwei weitere Partner angehörten. Zwei hochrangige Manager des schwedischen Unternehmens wurden 2021 angeklagt und stehen seit 2023 in Stockholm wegen des Sudan-Projekts tatsächlich auch vor Gericht . Der Vorwurf: Mittäterschaft bei Kriegsverbrechen – die Angeklagten und die Firma Lundin haben jegliches Fehlverhalten immer bestritten.

Im Rahmen ihrer nunmehrigen Anzeige stützen sich auch die Organisationen Pax und Cehri nicht zuletzt auf die schwedischen Ermittlungsakten beziehungsweise auf eine dort seit 2021 vorliegende Anklageschrift. Pax beschäftigt sich seit vielen Jahren unter anderem mit dem Öl-Projekt im Sudan und seinen Folgen für die Zivilbevölkerung. Cehri wiederum will Menschenrechtsverstößen auf einer internationalen Ebene durch rechtliche Aufarbeitung den Kampf ansagen. Dem Beirat („Advisory Board“) von Cehri gehört unter anderem der renommierte Menschenrechtsexperte Manfred Nowak an.

Mitte 2022 veröffentlichte profil exklusiv neue, umfassende Erkenntnisse zur Rolle der OMV , die sich im Zuge eines schwedischen Ermittlungsverfahrens herauskristallisiert hatten. Die Erhebungen in Schweden richteten sich zwar nicht gegen den österreichischen Konzern, sondern gegen Verantwortliche eines früheren Partnerunternehmens – dazu später mehr. Dennoch ergaben sich daraus auch tiefgehende Einblicke, was die OMV betrifft. Die profil-Recherche wurde mit dem renommierten Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.

„Wir brauchen eine Entschuldigung“

Zivilisten seien vertrieben oder getötet worden, erzählt Ninrew und beschreibt einen dreistufigen Ablauf der Gewalt: Zunächst habe die Regierungsarmee von der Luft aus nach besiedelten Gebieten gesucht, wobei es aber nicht um militärische Ziele gegangen sei. In der Folge seien auf diese Gebiete Luftangriffe durchgeführt worden – zuerst mit Bomben aus hochfliegenden Antonov-Maschinen, dann durch Kampfhubschrauber. Letztlich seien Bodentruppen einmarschiert, um den Rest zu erledigen. Es habe nur zwei Möglichkeiten für Zivilisten gegeben, um zu überleben, sagt Ninrew: Entweder nach Norden zu laufen – in von der Regierung kontrollierte Städte – oder nach Süden. Das Hab und Gut sei dabei zurückgeblieben. Er habe selbst Familienmitglieder verloren, erzählt Ninrew. Es gebe niemanden in der Region, der keine Angehören verloren habe.

Von der OMV fordert Ninrew nun eine Kompensation der Opfer – dies jedoch nicht nur in materieller Hinsicht: „Wir brauchen eine öffentliche Entschuldigung, dass Unrecht getan wurde.“ Er erwarte sich Gerechtigkeit. In wenigen Wochen werde er als Zeuge bei Gericht in Stockholm aussagen.

Wie stark war die OMV involviert?

In Schweden bestehen gegen die OMV und deren früheres Management keine strafrechtlichen Vorwürfe. Nun wird sich zeigen, ob die Staatsanwaltschaft Wien auf Basis der Anzeige in Österreich ein Ermittlungsverfahren einleitet. In der Sachverhaltsdarstellung argumentieren Cehri und Pax, die OMV sei am Konsortium mit rund 26 bis 27 Prozent kontrollierend beteiligt gewesen. Der Ölkonzern habe sämtliche Entscheidungen, die zu massiven Menschenrechtsverletzungen und Straftaten geführt hätten, in den Konsortialgremien nicht nur mitgetragen, sondern diesen aktiv zugestimmt – und zwar im Wissen um die Folgen.

So habe das Konsortium unter anderem die sudanesische Regierung ausdrücklich mit der Sicherung und der Schaffung der Voraussetzungen für die Ölsuche beauftragt, obwohl das Gebiet damals gar nicht unter deren Kontrolle gestanden sei. Darüber hinaus habe das Konsortium – wiederum unter Beteiligung der OMV – eine Vereinbarung mit der sudanesischen Regierung zum Bau einer auch in der Regenzeit befahrbaren Straße abgeschlossen. Dies sei in der Kenntnis erfolgt, dass die Regierung zur Vorbereitung des Baus militärische Operationen durchführen und es auch zu Angriffen auf Zivilisten kommen würde. Im Oktober 2000 habe das Konsortium dann die sudanesische Regierung für ihre geleisteten Dienste beglückwünscht und diese ermutigt, sich vehementer für die Sicherheitslage einzusetzen. Dies, obwohl eine Liste mit militärischen Einsätzen vorgelegen sei, bei denen es zu hohen Verlusten in der Zivilbevölkerung gekommen sei.