Öl, Blut, Gier – Die Akte OMV-Sudan

Stellungnahme der OMV

Der von Ihnen beschriebene Sachverhalt bezieht sich auf einen Zeitraum der nunmehr fast 20 Jahre zurück liegt und auf Assets, die die OMV bereits 2004 (rückwirkend 1. Januar 2003) vollständig veräußert hat. Daher ist es zum Teil schwierig, Ihre Fragen umfänglich zu beantworten. Viele Unterlagen liegen der OMV nicht mehr vor, es gab mittlerweile mehrere weitgehende Umstellungen der Archivierung bzw. wurden die Unterlagen wohl an den Käufer übergeben. So gut wie alle Entscheidungsträger und Mitarbeiter, die damals damit im Engeren befasst waren, haben das Unternehmen seit langem verlassen.

Daher gestatten wir uns den Sachverhalt aus OMV Sicht darzulegen:

Von 1997 bis 2003 war die OMV Minderheitsgesellschafter an zwei Ölexplorations-Joint Ventures im heutigen Südsudan in den Blöcken 5A und 5B. Das Joint Venture im Block 5Awurde von einem Unternehmen namens Lundin/IPC Sudan Limited betrieben, ab Mitte 2003 von Petronas Carigali/Sudapet. In Block 5A hielt Lundin/IPC Sudan Limited einen Anteil von 40,4 % und war Betreiber der Explorationsgenehmigung, in Block 5B hielt Petronas 41% und betrieb die Explorationsaktivitäten. OMV hielt einen Anteil von 26,1% in Block 5A und einen Anteil von 24,1% in Block 5B. Die anderen Beteiligten waren ein Unternehmen namens Petronas Carigali und ein weiteres Unternehmen namens Sudapet.

Da die OMV nicht der Betreiber war, daher waren OMV Mitarbeiter nicht vor Ort tätig.

Allerdings hatte die OMV damals eine Politik, nach der alle ihre Investitionen, auch in Entwicklungsländern wie dem Sudan, ein hohes Maß an sozialer Verantwortung erforderten. Infolgedessen unterstützte die OMV gemeinsam mit ihren Partnern einige humanitäre Projekte, die darauf abzielten, der lokalen Bevölkerung in Gebieten rund um das Explorationsgebiet zu nutzen.

Der Sudan erlebte nach seiner Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1956 interne Konflikte. Ab dem Jahr 2000 begann Amnesty International, über Menschenrechtsverletzungen im Sudan zu berichten, und sie und andere NGOs standen den dort tätigen westlichen Ölkonzernen, einschließlich OMV, sehr kritisch gegenüber.

Die OMV betrachtet Menschenrechte als universelle Werte! Sie verurteilte daher die behaupteten Menschenrechtsverletzungen und im Jahr 2002 veranlassten Sicherheitsbedenken das Joint Venture, alle Explorationsaktivitäten einzustellen. Unabhängige Experten wurden hinzugezogen, um die Bedingungen zu beurteilen und zu empfehlen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Einige sagten, die Situation könnte sich verschlechtern, wenn westliche Unternehmen das Land verlassen würden. Die OMV entschied sich jedoch für eine Veräußerung und verkaufte 2003 ihre Beteiligung an dem Joint Venture. Die Entscheidung, aus diesem von ethischen Konflikten und vom Bürgerkrieg heimgesuchten Land auszusteigen, war aus unserer Sicht die einzig richtige.

Zu den in Schweden anhängigen Verfahren (eingeschlossen allfällige Zeugenaussagen von ehemaligen OMV Mitarbeitern) kann die OMV als Nichtbeteiligte in diesen Verfahren nicht Stellung nehmen. Unsere Informationen beschränken sich im Wesentlichen auf die öffentlich vorhandenen Informationen. Was wir jedoch sagen können ist, dass wenn von uns durch Staatsanwaltschaft oder Behörden (z.B. im Rechtshilfeweg) Unterlagen oder Berichte angefordert wurden, wir diese selbstverständlich im vorhandenen Umfang übermittelt haben.

Was den von Ihnen angesprochenen Bericht der „Control Risk Group“ anbelangt, gehen wir davon aus, dass er nicht veröffentlicht wurde, da es sich um einen Erhebungsbericht für die weitere Entscheidungsfindung der OMV handelte und dem damaligen Leadership Team zur Verfügung stand. Aber das ist eine Mutmaßung und es liegen uns nach all den Jahren keinerlei Aufzeichnungen dazu vor. Der OMV liegt eine Fassung des Control Riks Group Reports datiert mit 28. Februar 2002 vor.