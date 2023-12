Neues Jahr, neuer Preis: Seniorenheime der Stadt Wien stellen Tarifsystem um

Auch wenn das Kuratorium formell nicht der Stadt gehört, ist man doch Teil des städtischen Sozialgefüges. Und man bezeichnet sich selbst als größter Anbieter von Seniorenbetreuung in Österreich. Was hier passiert, betrifft gut 8000 Pensionistinnen und Pensionisten sowie deren Angehörige.

Wie viel kostet ein Tag betreutes Wohnen inklusive fünf Wochenstunden begleitetes Garteln, Tanzen, Theaterspielen oder Gedächtnistraining in einem städtischen Seniorenheim in Wien in der Pflegestufe 2? Aktuell sind es genau 80,99 Euro, wie sich unschwer aus einem im Internet abrufbaren Tarifblatt herauslesen lässt, in dem zahlreiche Leistungen und ihre jeweilige Kosten zum heutigen Stand aufgelistet sind. Wie viel es übermorgen sein wird, ist hingegen höchst unklar. Für manche Bewohnerinnen und Bewohner vielleicht deutlich mehr.

Preise könnten teils deutlich steigen

Fest steht: Man geht vom bisherigen Grundsatz, dass die gleiche Leistung in jeder Einrichtung gleich viel kostet, ab. Zuletzt waren beim KWP 29 Pensionistenhäuser in Betrieb. Bis auf drei verrechneten alle Heime die gleichen Einheitstarife. In Zukunft sollen jedoch für jeden Standort eigene Preise veranschlagt werden. Und diese können deutlich höher ausfallen als bisher. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden vor einigen Wochen darüber in Kenntnis gesetzt. profil ist zu Ohren gekommen, dass zumindest in einzelnen Bereichen Tarifsteigerungen im deutlich zweistelligen Prozentbereich vorkommen können.

profil wollte wissen, wie viel es genau ist, und bat das KWP um Übermittlung aller neuen Tariflisten sämtlicher Häuser. Das Ergebnis ist überraschend: Obwohl die Listen ja bereits an die jeweiligen Bewohner der Häuser verschickt wurden und eigentlich per 1. Jänner gelten sollen, wollte das Kuratorium die Listen nicht aus der Hand geben. Die Begründung ist kurios: Die darin enthaltenen Zahlen seien noch überhaupt nicht fix, sondern würden erst ungefähr im Mitte des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2024 in Absprache mit dem FSW final festgelegt. Nun: In wenigen Tagen beginnt das Neue Jahr. Wie viel der Heimplatz in Zukunft kostet, steht offenbar noch in den Sternen. Möglicherweise kommt es dann im Verlauf des kommenden Jahres zu einer Nachverrechnung.

„Einige Häuser teurer, andere günstiger“

Beim KWP steht man auf dem Standpunkt, dass sich für die allermeisten betroffenen Seniorinnen und Senioren ohnehin nichts ändert, da die von ihnen bezogenen Leistungen ohnehin vom FSW gefördert werden. Demnach ist auch weiterhin vorgesehen, dass die Bewohner selbst bis zu 80 Prozent ihres Nettoeinkommens – also praktisch ihrer Pension – beisteuern und der FSW den Rest der Heimkosten übernimmt. Es gibt aber sogenannte „Vollzahler“, deren Pension bisher hoch genug ist, um keine FSW-Förderung in Anspruch nehmen zu müssen. Laut KWP handelt es sich dabei um 215 Personen. Sie würde eine Tariferhöhung wohl direkt treffen.

„Durch die Umstellung werden einige Häuser teurer, andere günstiger“, heißt es seitens des KWP auf Anfrage: „Wenn in Häusern in den letzten Jahren beispielsweise Investitionen in die Infrastruktur getätigt wurden, ist es nur logisch, dass die Gesamtkosten des Hauses steigen. Gleichzeitig werden durch eine moderne Infrastruktur längerfristig die Betriebskosten gedämpft.“