Projekt #FactoryofFakes: Im Maschinenraum von Putins Propagandafabrik

Gambashidze, 1977 in Kiew geboren, soll nach Recherchen von „Voice of America“ allein von 2013 bis 2020 Aufträge aus Staatsgeldern in der Höhe von 2,7 Millionen Dollar bekommen haben. Mit der Invasion Russlands in der Ukraine im Frühjahr 2022 dürfte sich seine Auftragslage noch einmal deutlich verbessert haben – laut profil vorliegenden Listen besteht sein Mitarbeiterkernteam mittlerweile aus rund 110 Personen.

Ilya Gambashidze ist ein Filmfreak und offenbar ein besonders großer Fan des Kino-Klassikers „A Clockwork Orange“. Auf seinen Social-Media-Profilen huldigt er dem legendären Werk von Stanley Kubrick, in dem es darum geht, Gehirnwäsche für eine „bessere Welt“ zu betreiben – auch mit Gewalt. Eine Philosophie, welcher der Kreml immer schon etwas abgewinnen konnten – und dabei auch vor brutalen Methoden wie Folter, Gulags und Arbeitslagern nicht zurückschreckten. Das Brechen mit der Realität, verschwimmende Definitionen von Normalität und Verrücktheit, die Umkehr von Gut und Böse, der Zwang zum Perspektivenwechsel sind zentrale Aspekte in den Arbeiten Kubricks – und auch der SDA, die zu einer der relevantesten russischen Gehirnwäschereien aufgestiegen ist.

Am russischen Desinformations-Markt gibt es Bedarf nach Männern wie Gambashidze, denn der langjährige König der russischen Trolle ist tot. Der Kreml braucht einen Nachfolger. Yevgeny Prigozhin kam im Sommer 2023 bei einem Flugzeugunglück ums Leben, wohl nicht ganz zufällig, nachdem er Monate zuvor eine Rebellion gegen Putin wegen dessen Kriegsführung in der Ukraine angezettelt hatte. Er war, bis er in Ungnade fiel, nicht nur einer der engsten Putin-Vertrauten und legendärer Chef der russisch-paramilitärischen Wagner-Group – er war auch Big-Boss einer riesigen Trollfabrik in St. Petersburg. Die „Agentur für Internetforschung“ führte über Jahre riesige, manipulative Kampagnen des Kreml aus. Prigozhins Tod hinterließ ein Machtvakuum, Gambashidze versucht das nun mit seiner SDA zu füllen. Er hat gute Chancen auf diese Thronfolge, denn er verfügt über beste Kontakte in den Kreml, für den er bereits in der Vergangenheit Aufträge zu dessen Zufriedenheit ausgeführt hat.

Wie gut seine Kontakte in den Kreml sind, belegt auch das #FactoryofFakes-Leak. Auf einer Liste stehen SDA-Mitarbeiter, die einen ständigen Zugang zur Staatsduma, Russlands Parlament, erhalten sollen. Unter dem Dateinamen: „ЕКК - список контактов штаба АП“ finden sich die wichtigsten Kontaktdaten direkt in die Präsidialadministration. Ein weiteres Dokument nennt Personen, die wiederum in internen SDA-Besprechungsprotokollen des #FactoryofFakes-Leaks als Teilnehmer auftauchen – ein eindeutiger Beleg, dass die Kampagnen vom Kreml direkt mitaufgesetzt wurden.

Der SDA-Boss beschreibt seine Arbeit der vergangenen Jahre auf seiner – mittlerweile gelöschten – Homepage so: „Wir verfügen über erfolgreiche Erfahrung in der langfristigen Zusammenarbeit mit den Regierungsbehörden – wir sichern die Siege der von uns unterstützten Kandidaten und bekämpfen die Opposition systematisch, auch auf föderaler und internationaler Ebene. Das Team bietet sein Wissen und seine Erfahrung an, um alle sozialen und politischen Projekte oder individuellen Aufgaben sowohl in Russland als auch im Ausland umzusetzen.“

In einem Image-Clip präsentiert sich die SDA selbst. Gambashidze trägt in dem kurzen Film eine Fantasieuniform. Auf seinem Arm prangt ein Abzeichen mit der Aufschrift „Russländische ideologische Streitkräfte“.

Ab dem Frühjahr 2022 – also ab der russischen Invasion in die Ukraine – soll neben Zakharova laut FBI-Dokumenten auch eine prominente Persönlichkeit regelmäßig am gemeinsamen Jour Fixe von SDA und Kreml teilgenommen haben: Sergej Kiriyenko. Einst war er mit 35 Jahren unter Präsident Boris Jelzin jüngster Ministerpräsident Russlands. Später kümmerte er sich vor allem darum, dass Wahlen in Russland zu Putins Gunsten abliefen. Seit Februar 2022 ist er stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung und in dieser Funktion das offizielle strategische Mastermind hinter Putins Propagandakrieg im In- und Ausland. In diesem Zusammenhang wird er auch als Putins „Rechte Hand“ bezeichnet.

Sofia Zakharova , Mitarbeiterin der Präsidialsektion, in SDA-internen Unterlagen als „Projektleiterin“ angeführt, ist eine Schlüsselperson. Sie war von 2007 bis 2010 als Diplomatin in Wien bei den Vereinten Nationen akkreditiert und ist mit einem Offizier des russischen Militärnachrichtendiensts GRU verheiratet. Nachdem sie nach Moskau zurückgekehrt war, machte sie dort im Staatsdienst Karriere. Sie gilt als eine der führenden, russischen KI-Spezialistinnen – als solche hat sie freilich hilfreiche Skills, wenn es um die Planung von Desinformation und Fakes geht.

Laut FBI-Bericht gab es zwischen 2022 und 2023 etwa 20 derartige strategische Get-togethers in der Präsidialverwaltung – dort wurden auch jene Pläne geschmiedet, die die Social Design Agency später für Putin umsetzte. Der soll über all das übrigens auch bestens Bescheid gewusst haben. In dem FBI-Bericht heißt es auf Seite 25 zu einem Vermerk über ein Treffen vom 13. Januar 2023, an dem Gambashidze, Zakharova und andere teilnahmen, sie hätten „dem Präsidenten über das Projekt berichtet“. Damit sei laut Meinung des FBI eindeutig Putin gemeint gewesen.

Bei einem ersten Treffen in der Präsidialverwaltung im April 2022 wurde diskutiert, wie man die Propaganda um den Ukrainekrieg strategisch anlegen will. Kiriyenko schlug vor, auf zwei große Leitlinien zu setzen: Einerseits wäre Übertreibung das Mittel der Wahl. Andererseits müsse man eine „Atom-Psychose“ schüren – also die Angst eines Atomkrieges in die Köpfe der Europäer pflanzen. Putin droht mit diesem Szenario in regelmäßigen Abständen.

Darum wird in Moskau Ende 2022 ein ambitionierter Plan gefasst. In der Ukraine soll eine „Bewegung“ ins Leben gerufen werden: „Die andere Ukraine“. Ihr Anführer und Gesicht soll Viktor Medwetschuk sein – ein ukrainischer Oligarch und Putin-Mann. Er soll mit dem russischen Präsidenten auch persönlich bestens befreundet sein und gilt als sein Propagandaminister im Ausland. Medwetschuk steht auch hinter der aufgeflogenen, russischen Desinformationskampagne „Voice of Europe“, die im Jänner 2023 von Kiriyenko ins Leben gerufen wurde. Ziel: In der Ukraine solle die Unterstützung für Medwetschuk gesteigert werden, er solle als möglicher Ersatz für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj positioniert werden. Europäische Meinungsmacher sollten dafür gewonnen werden, Medwetschuk zu propagieren, indem sie Friedensgespräche „als mögliche Alternative zum Atomkrieg“ darstellen. Dafür sollten russlandfreundliche Abgeordnete mit Millionensummen von dem gleichnamigen Portal „Voice of Europe“ unterstützt worden sein. Die Kreml-Operation flog im Mai 2024 auf, führte zu Razzien im EU-Parlament. Maximilian Krah, der wegen möglicher Verbindungen zu prorussischen Netzwerken unter Verdacht geratene Spitzenkandidat der AfD, flog aus seiner Delegation. Die Ermittlungen laufen weiter.

Ein unangenehmer Rückschlag für den Kreml, aber man hatte freilich noch mehr Ideen in der Tasche, um Medwetschuk zu etablieren. „Die andere Ukraine“ solle als eine „Reaktion auf die Forderung der Bürger des Landes nach Frieden“ verkauft werden, heißt es in dem Strategiepapier, das in Kooperation von Kreml und SDA produziert wurde. Es soll eine „Demonstration der Existenz einer alternativen Position der Ukrainer gegenüber der internationalen Gemeinschaft“ und als eine „friedensfördernde Alternative zu einem möglichen Atomkrieg“ dargestellt werden, wird ausgeführt.

Und weil der Krieg in der Ukraine von Beginn an mehr als nur einer zwischen Nachbarstaaten um Territorium war, sondern einer zwischen Ost und West, muss Putin diesen Informationskrieg auch in den mit der Ukraine alliierten Ländern führen. Schritt eins: Ihm Wohlgesonnene stärken – die Rechten Parteien in Europa sollen gemeinsam mehr Schlagkraft entwickeln. In den SDA-Unterlagen ist auch ganz unverhohlen die Rede von Wahlmanipulation. In einem Besprechungsprotokoll vom 19. März 2024 werden in Hinblick auf die EU-Wahl etwa folgende Narrative für die Woche geplant „Wenn wir die Rechten wählen, wählen wir Frieden in Europa.“ Und: „Politiker in Misskredit bringen: Borrel (EU-Außenbeauftragter, Anm.), Ursula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin, Anm.), Gesichter der Kriegspartei in Europa.“

Wie man die Rechten nach oben pushen will, ist ebenfalls minutiös geplant: Die AfD in Deutschland soll die 20-Prozent-Marke knacken. Ihre französische Schwesterpartei, Marine Le Pens „Rassemblement National“ soll ebenfalls auf 20 Prozent gepusht werden. Sie lag zuletzt weit darüber. Auch für weitere Länder wie Italien, Polen, Ukraine, Israel und auch Österreich wird der Propagandakrieg am Reißbrett geplant, um die Meinung des Volkes zu manipulieren, pro-russische Parteien zu pushen und das Wahlverhalten im Sinne Wladimir Putins zu drehen.

Schritt eins: „Der Anstieg des Indikators ,Zukunftsangst‘ in großen Politik-Umfragen über die 50-Prozent-Marke“. Um das zu erreichen, sollen Schreckenszenarien verbreitet werden.

Für Deutschland ließ man sich etwa diese Narrative einfallen: Die USA führten einen wirtschaftlichen wie „hybriden“ (Anm.: auf verschiedensten Ebenen) Krieg gegen Russland auf Kosten Deutschlands – das schadete vor allem den Deutschen. Der Krieg trage dazu bei, dass sich Deutschland in der tiefsten, wirtschaftlichen und sozialen Krise der jüngeren Geschichte befinde und die Bevölkerung verarme. Die USA würden antirussische Maßnahmen nutzen, um Deutschland in den Bankrott zu treiben. Deutschland sei zusehends unbewaffnet – die Waffen würden an die Ukraine verschenkt. Diese würde damit Kriegsverbrechen begehen oder sie am Schwarzmarkt verkaufen.

In Frankreich setzten sich die Organisatoren der russischen Desinformationskampagne folgende Ziele: Die Zahl der Franzosen, die für einen Austritt aus der NATO-Militärorganisation stimmen, müsse „mehr als 25 Prozent betragen“. Frankreich solle zur Politik von Staatspräsident Charles de Gaulle (1959-69) zurückkehren, unter dessen Führung sich Frankreich 1966 aus der NATO zurückzog.

Aber auch Israel, als gewichtige militärische Macht mit großem Anteil an russischer Bevölkerung soll mit Propaganda angegriffen werden. In dem Papier ist zu lesen: „Gegenwärtig scheint die Situation im Staat Israel sehr günstig zu sein, um ein ernsthaftes Projekt zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Angriff zu nehmen. Das Ziel einer solchen Beeinflussung wäre es, Israel aus der rein westlichen antirussischen Agenda herauszuholen, eine stabile öffentliche Meinung zu schaffen, für die Neonazismus und Diktatur in der Ukraine inakzeptabel wären.“

„Die andere Ukraine ist“ ist nur eines von mehreren Projekten, die aus Gambashidzes Feder stammen. In den geleakten Papieren finden sich weitere: In der Türkei, die sich massiv für einen Getreidedeal zwischen Ukraine und Russland einsetzte, solle eine Desinformationskampagne gestartet werden. Es gab Pläne für eine Kampagne zugunsten von Gazprom und eine gegen den Internationalen Strafgerichtshof, der Putin wegen Kriegsverbrechen angeklagt hat.