Von Immobilien zu Insolvenz: Benkos Markenrechte unter dem Hammer

Nicht nur die Manschettenknöpfe, Uhren und ein Motorboot von Signa-Gründer René Benko mussten unter den Hammer. Jetzt sollen auch die Markenrechte an zwei Signa-Gesellschaften verscherbelt werden. Zu haben sind die Marken „SIGNA Property Funds“ und „SIGNA Real Estate Capital“ – um 25.000 Euro pro Marke. Das geht aus einer Bekanntmachung von René Benkos Insolvenzverwalter in der öffentlich einsehbaren Ediktsdatei hervor.

Im Vorjahr schlitterte das Signa-Imperium Benkos in die größte Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte. Im März dieses Jahres meldete schließlich auch René Benko Insolvenz als Einzelunternehmer an. Seine Gläubiger fordern satte 2,4 Milliarden Euro von ihm. Der Insolvenzverwalter hat allerdings nur 47 Millionen tatsächlich anerkannt. Die 50.000 Euro für die Markenrechte sind hier weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Benkos Masseverwalter, der Innsbrucker Anwalt Andreas Grabenweger, hatte am 27. August dieses Jahres ein Bewertungsgutachten für beide Marken beauftragt. „Der Wert der Marke „SIGNA Property Funds“, des Rene Benko, beträgt zumindest € 25.000,- exkl. Mwst.“, heißt es vom Sachverständigen Gerhard Herebicek. Auch der Markenwert der „SIGNA Real Estate Capital“ wurde auf 25.000 Euro geschätzt. Das ist freilich nur ein Schätzwert. Letzten Endes muss sich aber auch ein Käufer dafür finden, der oder die Bereit ist, 25.000 Euro für das Signa-Relikt auszugeben.