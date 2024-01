Signa Holding wird ohne Eigenverwaltung weitersaniert

Die Sanierung in Eigenverwaltung der insolventen Signa Holding ist dahin. Wie profil erfuhr, wurde am Donnerstag beim Wiener Handelsgericht ein entsprechender Antrag auf einen Wechsel in eine Sanierung ohne Eigenverwaltung eingebracht. Vonseiten des Sanierungsverwalters Chrisoph Stapf wurde das mittlerweile per Aussendung bestätigt. Damit übernimmt Stapf die Geschäftsführung der seit 29. November 2023 insolventen Signa-Dachgesellschaft. Das bisherige Management soll dem Vernehmen nach allerdings nicht das Unternehmen verlassen und weiterhin an der Abwicklung mitwirken.

Mit dem Wechsel verschafft sich die Signa Holding vor allem Zeit, denn die zeitliche Begrenzung für die Vorlage des Sanierungsplans fällt damit weg. Die Sanierungsplantagsatzung samt Gläubigerquote wird laut Aussendung für Ende April anberaumt.

Eigentlich hätten Geschäftsführung und Sanierungsverwalter am 12. Februar den Gläubigern einen Sanierungsplan zur Abstimmung vorlegen sollen, inklusive einer genauen Gläubigerquote. Jetzt wolle man aber die dafür notwendige Sanierungsplantagsatzung der seit Dezember insolventen Signa Prime und Development am 18. März abwarten. Im Wesentlichen besteht die Holding aus diesen beiden Beteiligungen, die aber jetzt in Eigenverwaltung saniert werden.

Sanierungsvorstand Erhard Grossnigg hatte sich kurz vor der Insolvenz mittels Brief an die Investoren gewandt, um 350 Millionen Euro für die Sicherung der einzelnen Projektgesellschaften einzusammeln, in denen die besonders werthaltigen Immobilienassets stecken. Der Appell dürfte aber erfolglos geblieben sein. Gestern hat Signa-Investor und Baumagnat Hans Peter Haselsteiner in der ZiB2 angekündigt, selbst 25 Millionen zuschießen zu wollen.

„Wenn man ein komplettes Bild über die Prime und die Development hätte, könnte man die Sanierung in Eigenverwaltung fortführen und die Sanierungsplantagsatzung wie geplant durchführen“, sagt ein Insider. Aber weil eben dieses „komplette Bild“ noch fehle, könne die Holding auch noch keinen detaillierten Sanierungsplan vorlegen.

Am Montag, den 29. Jänner, soll wie geplant die Prüfungstagsatzung der Signa Holding stattfinden. „Laut Insolvenzantrag der Schuldnerin betragen die Passiva der SIGNA Holding GmbH zu Liquidationswerten rund 5,26 Mrd. Euro, wovon demnach rund 252 Mio. Euro besichert sind. Alle Forderungen werden vom Insolvenzverwalter geprüft. Die Höhe der Quote hängt von den Verhandlungen über den Sanierungsplan ab“, heißt es in der Aussendung.

Bei einer Sanierung ohne Eigenverwaltung beträgt die Mindestquote für Gläubiger 20 Prozent, bei einer Sanierung in Eigenverwaltung sind es 30 Prozent.