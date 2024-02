Signa: Nach Gusenbauer sollen weitere prominente Aufsichtsräte gehen

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer machte den Anfang. Er verließ am Donnerstag das sinkende Schiff der Signa - und kam damit seiner Abberufung zuvor. Dieser Taktik dürften nach profil-Informationen nun auch andere seinem Beispiel folgen. Beim Aufsichtsrat der nunmehr insolventen Signa Prime Selection dürfte rund um die bevorstehende Gläubigerversammlung am 18. März gröber umgebaut werden. Wie profil erfuhr, sollen auch Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riss-Hahn und Ex-RBI-Chef Karl Sevelda demnächst ihren Rücktritt aus ihren Aufsichtsratsfunktionen bei Signa bekanntgeben. Sie sollen das am Donnerstagabend im kleinen Kreis gegenüber der Signa angekündigt haben. Auf der Abschussliste soll auch Ex-Bank-Austria-Generaldirektor Karl Samstag stehen, wie profil aus Signa-Kreisen erfuhr. Eine offizielle Bestätigung wollte bei der Signa noch niemand geben.

"Mit der Gläubigerversammlung tritt die Signa Prime in eine neue Phase ihrer Entwicklung. Dieser Neuanfang benötigt auch eine Neuaufstellung der Organe, um mit neuem Vertrauen in die Zukunft gehen zu können", teilte Gusenbauer am Donnerstag mit. Wie profil aus Signa-Kreisen erfuhr, soll der Aufsichtsrat aber grundsätzlich neu aufgestellt werden. Bleiben sollen nur jene Aufsichtsratsmitglieder, die auch Aktionärsvertreter bei Signa sind, genauer bei den zwei werthaltigsten Beteiligungen der Signa Holding - Signa Prime und Signa Development.