Alfred Gusenbauer, Signas neuer Millionengläubiger

Gusenbauer kassierte über die Signa Holding in den vergangenen Jahren Millionenhonorare, wie das Magazin „News“ aufdeckte. Für „Beratung“ im Zusammenhang mit staatlichen Corona-Hilfszahlungen in Deutschland an die Signa-Kaufhauskette Galeria/Kaufhof verrechnete Gusenbauers Firma im März 2020 drei Millionen Euro exklusive Umsatzsteuer. Im September 2021 waren es dann nochmals zwei Millionen Euro. Interessant, denn Gusenbauer stritt auch öffentlich bei TV-Auftritten ab, für Signa tätig gewesen zu sein.

Und auch 2023, das zweifellosschlechteste Jahr in der Geschichte der Signa, soll – wenn es nach Alfred Gusenbauer geht – zumindest für den Ex-Kanzler selbst ein lohnendes werden. Die Frist der Gläubiger, beim Gericht Forderungen gegenüber der Signa Holding zu stellen, läuft bis 15. Jänner 2024.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Erstens, man meldet über eine Gläubigerschutzorganisation seine Forderungen an – diese Verbände wurden gegründet, damit sich kleine Gläubiger nicht extra einen Anwalt leisten und zu Gericht gehen müssen. Ein klassisches Beispiel wäre etwa ein Maurer, der auf einer Baustelle der Signa gearbeitet hat und jetzt auf sein Geld wartet. Oder zweitens: Man nimmt sich einen Anwalt: So machen das üblicherweise die potenten, großen Gläubiger.

Gute Zinsen

Alfred Gusenbauer entschied sich für Variante eins. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) brachte für ihn und sein Unternehmen Millionenforderungen gegen die Signa Holding ein.

In einem Fall geht es um zwei unbezahlte Rechnungen der Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung Gmbh. Sie wurden im Juli und Oktober dieses Jahres jeweils in der Höhe von drei Millionen Euro gestellt. profil-Informationen zufolge sollen 500.000 Euro zwischenzeitlich bezahlt worden sein, bleibt also eine Forderung von 5,5 Millionen Euro – plus großzügige Verzugszinsen in der Höhe von 167.331,23 Euro. Macht also insgesamt stattliche 5.667.331,23 Euro.