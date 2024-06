Finanzminister verlangte vor der Pleite Auskunft zu Signa-Krediten

„Im Hinblick auf die Bestimmung des § 79 Abs 1 BWG wird um Mitteilung ersucht, ob im Fall einer sich weiter verschärfenden wirtschaftlichen Situation der Signa-Gruppe bis hin zu einer vollständigen Insolvenz mit relevanten Auswirkungen, auf einzelne österreichische Kreditinstitute oder die Finanzmarktstabilität zu rechnen ist“, heißt im Schreiben aus dem Finanzministerium an die OeNB Anfang November 2023. Die Antwort folgt prompt.

Am 8. November 2023 antworteten Gouverneur Holzmann und sein Vize Gottfried Haber, dass „der isolierte Ausfall des Signa-Exposures kein direktes Finanzmarktstabilitätsrisiko darstellt und auch bei individuellen Banken keine relevanten Verletzungen der aufsichtlichen Kapitalerfordernisse zu erwarten sind“. Beide Schreiben liegen profil vor. Die OeNB-Spitze hat ihre grundsätzliche Entwarnung an den Finanzminister damals mit einer nicht unwesentlichen Einschränkung versehen: Ein indirektes systemisches Risiko oder sogenannte Zweitrundeneffekte – das könnte etwa Bauunternehmen betreffen, die wegen der Signa-Ausfälle in Schwierigkeiten geraten, oder andere Immobilienentwickler – könne man nicht ausschließen.

2,2 Milliarden Schulden

Im Brief wird auch beschrieben, wie hoch die Kredite der Signa-Gruppe bei heimischen Banken zum Stichtag 31. Juli 2023 waren: 2,2 Milliarden Euro schuldete Signa damals den österreichischen Finanzinstituten, weitere 300 Millionen Euro an nicht ausgenutztem Finanzrahmen kamen nochmal hinzu. 60 Prozent der Kredite waren besichert. Im Brief steht auch, dass auf Signa damals 0,6 Prozent aller in Österreich vergebenen Kredite an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors entfielen. Damit war Signa auch einer der größten heimischen Schuldner. Ein Bankenrettungspaket brauchte es im Fall der Signa nach der Pleite tatsächlich nicht. Die bereits erfolgten oder drohenden Kreditausfälle sind für die Banken schmerzlich, aber kein Drama. Ob die geballte Verwertung der Signa-Immobilien den ohnehin kriselnden Gesamtmarkt weiter unter Druck bringt, wird sich erst zeigen.