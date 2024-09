Signa-Pleite: Sanierungsverwalter will nicht länger warten

Im Poker um die genauen Abwicklungsmodalitäten der Signa-Prime – dem einstigen Herzstück des zerbröselten Immobilien-Imperiums von René Benko – legt Sanierungsverwalter Norbert Abel eine neue Karte auf den Tisch. Genau genommen, einen dreiseitigen Antrag an das Handelsgericht Wien, in dem er schon jetzt Kompetenzen einfordert, welche ihm sonst erst nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes zukommen würden. Und bei Letzterer spießt es sich bekanntlich noch. Da liefern sich Abel und der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, nämlich ein heißes Match vor Gericht.

Geht es nach dem Antrag Abels, der profil vorliegt, soll es nämlich ab sofort dem Sanierungsverwalter zustehen, Ansprüche und Forderungen der Signa Prime zugunsten der Gläubiger geltend zu machen. Und derartige Forderungen kann es bei einer Mega-Pleite, wie jener der Signa, eine ganze Menge geben: „Haftungs-, Erstattungs-, Schadenersatz-, Bereicherungs-, Rückforderungs- bzw. Regressansprüche“, sind da etwa genannt. Dazu kommen Ansprüche gegen Versicherungen – etwa solcher, die bei allfälligen Verfehlungen des Managements zum Tragen kommen. Und im komplizierten Signa-Finanzgeflecht dürften sich erwartungsgemäß auch eine Menge Finanzierungs-Rückforderungen der „Prime“ gegenüber anderen Signa-Firmen ergeben.

Abel will diesbezüglich offensichtlich so schnell möglich Geld hereinbringen. Momentan läuft das Insolvenzverfahren in sogenannter Eigenverwaltung – also durch das Management der Signa-Prime. Dieses soll künftig nur noch für die Immobilienverwertung zuständig sein, sofern dem Antrag stattgegeben wird. Die operative Führung der Signa-Prime hätte auch gar nichts dagegen: „Wir begrüßen diesen Schritt, da dadurch die tatsächliche Arbeitsteilung zwischen der Sanierungsverwalterin und uns als Vorstand der SPS rechtlich abgebildet wird. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Verwertung der Aktivseite, sprich der Immobilien. Die rechtliche Verantwortung der Passivseite und zur Durchsetzung von Ansprüchen liegt ab sofort bei der Sanierungsverwalterin. Es besteht weiterhin eine vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Seiten“, heißt es seitens der Signa auf profil-Nachfrage.