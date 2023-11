Signa versilbert „Goldenes Quartier“

Das strauchelnde Signa-Imperium des Tiroler Immobilientycoons René Benko macht offenbar bereits das Familiensilber zu Geld. profil-Recherchen haben ergeben, dass die Immobiliengruppe per Abtretungsvertrag vom 4. Oktober 2023 nicht ganz ein Viertel ihrer Anteile am sogenannten „Goldenen Quartier“ in der Wiener Innenstadt verkauft hat.

Bei dem Luxus-Einkaufstempel in den Wiener Tuchlauben handelt es sich um jenes Projekt, das Benko einst so richtig den Durchbruch in der heimischen Immobilienszene beschert hat. Eigentümerin ist die Tuchlauben Immobilien GmbH, die ihrerseits bis vor kurzem im Alleineigentum der Signa Prime Assets GmbH gestanden ist. Die Signa Prime Assets GmbH gehört zur Signa-Kerngesellschaft Signa Prime Selection AG.