Terrorforscher bei Kreml-Sender

Er ist so etwas wie der oberste Terrorismusforscher der Republik – oder jedenfalls der Bundesregierung: Nicolas Stockhammer. Im Jahr 2021 entschied der damalige Innenminister und heutige ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer, einen Forschungs-Cluster für „Staatsschutz und Terrorismus- bzw. Extremismus-Bekämpfung“ unter Stockhammers Leitung an der Donau-Universität Krems großzügig mit 875.000 Euro über fünf Jahre hinweg zu fördern. Anfang Oktober 2023 wurde in Anwesenheit des nunmehrigen ÖVP-Innenministers Gerald Karner sogar ein eigener Masterlehrgang feierlich gestartet. Fünf von 16 Studierenden sind Mitarbeiter des Innenministeriums, man kann durchaus von einer Kaderschmiede sprechen.

„Der heutige Tag ist ein Meilenstein für die Terrorismusforschung in Österreich und darüber hinaus. Dieses Programm hat zum Ziel, in Europa einen neuen Maßstab zu setzen, aber vor allem auch die internationale Vernetzung zu fördern“, wurde Stockhammer in einer Aussendung zitiert. Der Terrorismusexperte verewigte den feierlichen Anlass auch auf seiner Instagram-Seite. Dort stieß profil diese Woche allerdings noch auf einen anderen Eintrag. Einen, der dringende Fragen aufwirft.