Abu Dhabi Secrets: Der Scheich und seine Hawara

Österreich kennt und schätzt man in der arabischen Welt. Ex-SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky schrieb dort als Vermittler in schwierigen Konflikten Geschichte , und bis heute pflegen höchste Regierungsvertreter freundschaftliche Kontakte in die reichen Golfstaaten. Manchen kommt das auch nach ihrer politisch aktiven Zeit als Unternehmer zu Gute. Eine Hand wäscht die andere.

Abu Dhabi rückte hier in den vergangenen Jahren in den Fokus der österreichisch-arabischen Beziehungen: Das hat auch mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu tun. 2019 reiste er samt Lipizzaner-Gastgeschenk für den Kronprinzen nach Abu Dhabi, 2021 unterzeichnete er ein Arbeitsabkommen. Ende Juni 2023 schreibt der mittlerweile Ex-Kanzler via „X“ (vormals Twitter): „Die Entwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate in den vergangenen Jahrzehnten ist wirklich bemerkenswert und beeindruckend!“ Seine Begeisterung könnte auch daher rühren, dass er aus dem kleinen Golfstaat Aufträge bekommt. Und nicht nur er.

Scheibner hatte schon in seiner politisch aktiven Zeit gute Kontakte in die Golfstaaten, das hilft ihm heute, mit den VAE auf Du und Du zu sein. Das EICTP wurde 2018 gegründet, 2019 präsentierte es sich bereits als „Partnerinstitut“ des in Abu Dhabi ansässigen großen Thinktanks „Hedayah“. Im Jänner 2020 unterzeichnete man dann einen Kooperationsvertrag mit dem ebenfalls dort beheimateten „Emirates Center for Strategic Studies and Research“ (ECSSR).

Herbert Scheibner war vor zwei Jahrzehnten ein berühmter Mann. Gegen ihn – und seine politischen Mitstreiter – gingen Menschenmassen auf die Straßen: Scheibner wurde am 4. Februar 2000 zum FPÖ-Verteidigungsminister der ersten schwarz-blauen Regierung unter dem damaligen ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel angelobt. Seine politische Karriere hat er hinter sich, heute ist er Unternehmer und außerdem Präsident des „Europäischen Institut für Terrorismusbekämpfung und Konfliktprävention“ (EICTP). Der Vize im Verein: Gustav Gustenau, prominenter Brigadier, der zuletzt medial am Rande der Wirecard-Causa auftauchte und sich mittlerweile im Ruhestand befindet.

Gleichzeitig startete das EICTP in Österreich durch: 2020 erstellte man eine – nicht unumstrittene – „explorative Studie“ zu Grazer Moscheen. Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer wurde zum „Senior Consultant“ des Instituts. Nach dem Terroranschlag im November 2020 in Wien avancierte er quasi zum obersten Terrorismusforscher der ÖVP-geführten Republik. 2021 ließ das Innenministerium unter dem heutigen Kanzler Karl Nehammer sogar einen von Stockhammer geleiteten Forschungsschwerpunkt an der Donau Universität in Krems einrichten – gefördert mit fast 900.000 Euro.

Die kurz vor dem Anschlag eingerichtete „Dokumentationsstelle Politischer Isalm“ setzt auf das Know-How des EICTP ebenso wie das „Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften“ der Deutschen Bundeswehr in einem Projekt zum Thema Hybride Kriegsführung.

Es ist beachtlich, was ein Ex-Minister und ein Ex-Offizier mit einer Handvoll angestellter Mitarbeiter und einem Pool aus zugekauften freischaffenden Expertinnen und Experten wie Stockhammer an hochrangiger Vernetzung im In- und Ausland in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben.

Umso bedenklicher scheint, was profil-Recherchen nun ans Tageslicht gebracht haben. Nachforschungen zeigen, dass im EICTP zuletzt auch an einer „Akteursanalyse“ zum politischen Islam und zur Muslimbruderschaft gearbeitet wurde. Darin finden sich auch steckbriefartige Elemente, die Nationalratsabgeordnete in ein schiefes Licht rücken. Und die sollten – so eine an profil herangetragene Information – ebenfalls an die VAE gehen. Eines vorneweg: Scheibner bestreitet das auf Anfrage vehement.

Freund-Feind-Schema

In dem profil vorliegenden Schriftstück wird etwa über die Grüne Abgeordnete und Integrationssprecherin Faika El-Nagashi behauptet, sie habe enge Verbindungen und Freunde im Milieu des politischen Islam – gemeint sind damit zum Beispiel „Die muslimische Jugend Österreich“ oder ein Politologe, der die Islampolitik der ÖVP als tendenziös und konfrontativ kritisiert hat. „Ich bin als Politikerin in unterschiedlichen Funktionen seit 2015 für Integration zuständig und der Austausch mit Organisationen in diesem Bereich gehört zu meinem täglichen Geschäft. Der Bericht zielt auf Rufschädigung ab und fügt damit nicht nur mir als Abgeordnete zum Nationalrat, sondern auch dem Ansehen der Republik massiven Schaden zu“, sagt El-Nagashi zu profil.

Auch die NEOS-Nationalratsabgeordnete und Menschenrechtsexpertin Stephanie Krisper landete im Schriftstück für das Scheibner-Institut. Da wird insinuiert, dass es seitens Vertretern des politischen Islam mehrere erfolgreiche Annäherungen an Krisper gegeben habe. Behauptet wird etwa, Krisper habe während Verhandlungen um ein neues Islamgesetz im Jahr 2015 den Politikwissenschaftler Farid Hafez als Berater engagiert – und sich später für ihn eingesetzt, als er 2020 zum Beschuldigten der „Operation Luxor“ (einer großen Razzia gegen die Muslimbruderschaft) avancierte. Sie habe mehrere kritische parlamentarische Anfragen gestellt und sei in einer vom – in Katar ansässigen – arabischen Nachrichtensender „Al Jazeera“ produzierten „Propaganda-Dokumentation“ aufgetreten. Dort habe sie den „Spin von Farid Hafez“, die „Operation Luxor“ sei möglicherweise von „ausländischen Geheimdiensten (VAE, Ägypten, Israel)“ initiiert worden, geteilt.