Tonband aus dem U-Ausschuss: Wie das Kurz-„Ja“ wirklich klingt

Wie konnte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in einer so simplen Frage vier Jahre lang danebenliegen? Und im Vorjahr dann auch noch das Gericht in erster Instanz? profil liegt zur entscheidenden Passage die offizielle Tonaufnahme des Parlaments aus dem damaligen Untersuchungsausschuss vor.

Sebastian Kurz ist freigesprochen – rechtskräftig. Daran ist nicht zu rütteln. Am vergangenen Montag kippte das Oberlandesgericht (OLG) Wien einen in erster Instanz erfolgten Schuldspruch gegen den Ex-Kanzler wegen des Vorwurfs der Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss im Jahr 2020. Grund für die andere juristische Bewertung: eine semantisch andere Interpretation der damaligen Aussage durch die zweite und letzte Instanz – und des kleinen Wörtchens „Ja“. Mit diesem „Ja“ hätte Kurz die gestellte Frage „richtig und vollständig“ beantwortet, meint das OLG. Alles andere zählt nicht.

Mitschnitt aus dem U-Ausschuss

Zunächst erklingt auf dem Mitschnitt eine mit ruhigen Worten vorgetragene Fragestellung: „Haben Sie allgemein Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Waren Sie da selbst eingebunden?“ So formuliert es die NEOS-Nationalratsabgeordnete Stephanie Krisper mit Blick auf die Bestellung des Aufsichtsrats der Staatsholding ÖBAG im Frühjahr 2019.

Kurz – bei seinem Auftritt im U-Ausschuss noch Bundeskanzler und ÖVP-Chef – beginnt seine Ausführungen dazu dann zwar schon mit dem Wörtchen „Ja“– so steht es auch im schriftlichen Protokoll. Die Tonaufnahme gibt freilich Auskunft darüber, wie genau dieses Wort ausgesprochen und eingesetzt wurde.

Das knappe „Ja“-Wort

Das „Ja“ fällt extrem knapp aus. Das „a“ ist dabei nicht so hell gefärbt, wie es bei einer dezidierten Bejahung oft zu hören ist – eher dunkel im Dialekt, wie bei einer Einleitungsfloskel am Beginn einer längeren Ausführung. Und tatsächlich hängt Kurz das nächste Wort – „ich“ – sehr knapp an das „Ja“ dran. Erst danach hält er einen minimalen Moment inne, um in der Folge allgemeine Ausführungen zu Protokoll zu geben.

Die vollständige Aussage lautete laut Protokoll: „Ja, ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab. Bei Aufsichtsratsbestellungen wird man als Bundeskanzler – manchmal mehr, manchmal weniger informiert. Grundsätzlich treffen die Minister, die zuständig sind, ihre Entscheidungen. Im Regelfall werde ich danach informiert, manchmal werde ich vorher um die Meinung gefragt.“

Als das Thema ÖBAG-Aufsichtsräte knapp zwei Stunden später im Ausschuss nochmals aufs Tapet kam, sagte Kurz: „Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass Personen, die ausgewählt werden, immer qualifiziert sein müssen. Ich möchte darüber hinaus festhalten, dass die Entscheidung, wer im Aufsichtsrat der ÖBAG sitzt, nicht ich als Bundeskanzler treffe, sondern wenn, dann der Finanzminister beziehungsweise das Nominierungskomitee.“

Erste Istanz vs. OLG

Die WKStA und das Landesgericht Wien als Gericht in erster Instanz gingen – zusammengefasst – davon aus, dass Kurz auf diese Weise seine tatsächliche Involvierung in die Aufsichtsratsbesetzung aus politischen Gründen unzulässig heruntergespielt hätte. Zu diesem Schluss kam das Gericht nach zahlreichen Zeugenbefragungen und der Befassung mit Chat-Nachrichten verschiedener Personen. In seiner mündlichen Urteilsbegründung am 23. Februar 2024 meinte Erstrichter Michael Radasztics, Kurz habe mit seiner Aussage im U-Ausschuss den Eindruck erweckt, seine Einbindung hätte sich darauf reduziert, dass er nur um seine Meinung gefragt worden wäre. Das habe „im Beweisverfahren keine Deckung“ gefunden, sagte Radasztics: „Es geht nicht um die Entscheidung, sondern um die Einbindung in diesen Prozess – und die war weitaus mehr, als Sie dargestellt haben.“

Für das OLG Wien spielte das nun hingegen alles keine Rolle mehr. Aus Sicht des OLG ist mit dem „Ja“ praktisch alles gesagt. Im Zuge der Urteilsbegründung erläuterte der Vorsitzende des Dreier-Senats, dass man sich bei der Entscheidung nicht auf das schriftliche Protokoll verlassen habe, sondern auch die Aufnahme gehört – und ein Video angesehen hätte. Ein Video liegt profil nicht vor. In der erstinstanzlichen Verhandlung am Landesgericht Wien wurde kein Video gezeigt. Was auf einer allfälligen Bildaufnahme zu sehen sein könnte, das dem Wort „Ja“ eine klarere – und tendenziell andere – Bedeutung verleiht als auf dem Audio-Mittschnitt, ist offen.