Mit Ihrer Zustimmung zur Kommunikationserlaubnis erklären Sie sich mit folgendem einverstanden:

Ja, ich möchte bis auf Widerruf unverbindlich, rasch und direkt über Neuerungen, aktuelle Vorteilsangebote und Sonderaktionen profil, der Mediaprint und der Betreiberin der profil-Onlineauftritte, k-digital GmbH & Co KG informiert werden. Daher bin ich bis auf jederzeit möglichen Widerruf (per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 05 9030-300) damit einverstanden, dass profil, Mediaprint und k-digital mich zu diesem Zweck telefonisch, elektronisch bzw. per SMS kontaktiert.