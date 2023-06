Kritik an Digitaler Grundbildung: "Peinlich für die Republik"

Laut der Studie scheitert die große Mehrheit an dieser Aufgabe. Ihr einziger Kompass durch das Netz an Lügen ist, so sagten sie es in den Fokusgruppen: das Bauchgefühl.

Neues Schulfach: Schlechter als sein Ruf

Auf den Stundenplänen der Schüler in den Mittelschulen steht seit diesem Schuljahr das Fach „Digitale Grundbildung“. Bildungsminister Martin Polaschek schwärmte zum Schulbeginn im September 2022 für das Prestigeprojekt und versprach: Die Schüler würden nun endlich lernen, wie sie Fake News erkennen können. Doch diese Ankündigung war etwas überoptimistisch, wie ein Rundruf bei Experten und Pädagoginnen zeigt. Tatsächlich ist das neue Pflichtfach vor allem eines: verbesserungswürdig.

Kaum jemand bestreitet die Sinnhaftigkeit des neuen Faches. Philipp Mittnik, Professor für Politikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Wien, sieht allerdings einen groben Konstruktionsfehler beim Lehrplan: „Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Schüler lernen, wie sie eine gute PowerPoint-Präsentation erstellen können. Der Punkt ist nur: Unter digitaler Bildung versteht man international etwas ganz anderes. Da wurde die Chance vergeben, den Kindern und Jugendlichen einen kritischen Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln.“

YouTube ist die neue ZIB

Wie bitter nötig das wäre, zeigt ein Blick auf das Nutzungsverhalten der Jungen: Um sich über Politik, Sport und Kultur zu informieren, setzen 80 Prozent der 11- bis 17-Jährigen auf Soziale Netzwerke wie TikTok. Das ergab eine Studie im Auftrag von Saferinternet, die im Februar 2023 veröffentlicht wurde. Auf den Plätzen zwei und drei der beliebtesten Informationsquellen folgen die Videoplattform YouTube und Online-Influencer. Klassische Nachrichtenprodukte sind weit abgeschlagen.

Mittnik, der auch Vorstand der Interessensgemeinschaft für Politische Bildung (IGPB) ist, ackerte den Lehrplan der digitalen Grundbildung durch. profil liegt das Ergebnis vor: Der Begriff Fake News kommt in vier Unterrichtsjahren ein einziges Mal vor, in der siebten Schulstufe. Von insgesamt 72 Kompetenzen, die Schüler in dem Fach erlernen sollen, würden „höchstens 32 Prozent soziale, menschenrechtliche, ökologische Aspekte umfassen“. Und: „Deutlich weniger zielen auf eine kritische Reflexion der Digitalisierung ab.“ Bei den Anwendungsübungen sei das Missverhältnis noch offensichtlicher: „Nur 18 Prozent berücksichtigen die Reflexion gesellschaftlicher Auswirkungen der Digitalisierung“, schreibt die IGPB.

Informatik statt Durchblick

Die Interessensgemeinschaft fordert gegenüber profil eine Überarbeitung des Lehrplans. Das Fach könne „ein wichtiger Beitrag für ein umfassendes Verständnis der Digitalisierung als auch für den Aufbau eines reflektierten Politikbewusstseins und der Persönlichkeitsbildung sein. Der vorliegende Lehrplan leistet dies jedoch nicht“.

Das Problem wird in den Schulbüchern fortgeschrieben. In den wenigen Werken, die zur digitalen Grundbildung zugelassen sind, geht es fast nur um Informatik: Suchmaschinen benutzen, Präsentationen gestalten, erste Schritte beim Programmieren. Im 240-seitigen Schulbuch „vernetzt. Digitale Grundbildung“ wird das Thema Falschinformation bloß mit vier kargen Sätzen abgehandelt: „Über die sozialen Netzwerke werden immer wieder Falschmeldungen verbreitet. Häufig beeinflussen diese ,Fake News’ die Leserinnen und Leser in ihrer Meinung. Um dies zu verhindern, solltest du dich in unterschiedlichen Quellen informieren und dir somit eine eigene Meinung bilden. Dazu kannst du auch in seriösen Quellen im Internet, Fernsehen oder Tageszeitungen umschauen [sic!].“

Das war’s. Das ist der ganze Lesestoff zum Thema Desinformation für vier Schuljahre.

Aus seinen Untersuchungen weiß Mittnik, dass sich Lehrkräfte im Unterricht in diesem Fach am Schulbuch orientieren: „Natürlich gibt es engagierte Lehrer, die sich Übungen selber zusammensuchen. Man braucht sich nicht viel vormachen, dass das nicht der Großteil sein wird.“