A Life, A Song, A Cigarette: Halb so wild

„Where are we going to? Darling I have no clue“, singt Bandgründer Stephan Stanzel auf „Blindhearted“ und setzt damit den Ton für das vierte Album: düstere Wege, unsicherer Ausgang, aber auch das Vertrauen, Song für Song ein wenig Licht in die eigene Existenz zu bringen. Der von Shakespeare geliehene Albumtitel „All That Glitters Is Not Gold“ zieht sich als roter Faden durch die elf Songs. Mehr Schein als Sein? Mitnichten: A Life, A Song, A Cigarette zelebrieren ihren melancholischen Indiepop als Kammerspiel, das in seiner stoischen Ruhe erst wieder die nervöse, fast fiebrige Intensität der früheren Alben entwickelt. Musikalisch drückt sich diese Gelassenheit durch beschauliches Tempo, dezent eingesetzte Gitarren und feingliedrige Glockenspiel- und Cellotöne aus. Selbst der nachdenklich-distanzierte Gesang lässt den trüben Grundton nicht alleine zurück: „I feel easy and free with all the sadness I see / Let’s go and kill another day“ heißt es auf dem Stück „Simmering (Part II)“. Am Ende führt der Weg eben doch noch nach Hause.