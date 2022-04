Aktionskünstler Hermann Nitsch: Schall und Rausch

Kein anderer Künstler, keine andere Künstlerin in Österreich vereinte die beiden gegensätzlichen Projektionsfiguren des Staatskünstlers und des Bürgerschrecks so sehr in sich wie Hermann Nitsch. Seine Werke sind international begehrt, hängen in vielen wichtigen Museen, er wurde mit allerlei Preisen bedacht, zudem mit einem Museum in Neapel und einem in Mistelbach. Vergangene Woche versandten angesichts seines Todes alle Parlamentsparteien Trauerbekundungen – nur die FPÖ nicht, die Nitsch zeit seines Lebens mit Hass verfolgte. Noch 2015 cancelte ein mexikanisches Museum eine Nitsch-Ausstellung aufgrund von Tierschutzprotesten. „Caligula aus Österreich“, „Blutkünstler“ und „Gedärme-Wüterich“: So lauteten noch die harmloseren Beschimpfungen, die Nitsch aushalten musste. In einem profil-Interview bekannte er einmal: „Oft freut man sich über dermaßen dumme Angriffe und denkt sich, man steigt in die Fußstapfen der Großen – von Kokoschka, Schönberg, Bruckner, Schiele, Klimt und vieler anderer, die allergrößte Schwierigkeiten hatten. Andererseits ist man manchmal schon sehr traurig.“ Seine Feinde und Feindinnen riefen die Qualitäten von Nitschs Kunst freilich nur noch stärker ins Bewusstsein – als etwas, das an die tiefsten Gefühle des Menschen rührt und auch dadurch Widerwillen hervorruft.

Längst ist Nitschs Werk fix verankert im globalen Kanon. Seine Wirkung auf spätere künstlerische Entwicklungen zeigt sich eher indirekt, trotz der vielen „Jünger“, wie er sie selbst nannte – also jener Menschen, die in seinen Spielen agierten. Einstige Assistenten Nitschs, darunter der Kurator Roger M. Buergel, Leiter der documenta 12, der Künstler Ugo Rondinone oder der Schriftsteller Hanno Millesi (seinen Beitrag lesen Sie im aktuellen E-Paper), gingen gänzlich andere Wege. Nitsch selbst sagte über jene, die mit ihm arbeiteten, einmal: „Sie sollten zum eigenen schöpferischen Denken und Handeln angeregt werden. Das war vielfach der Fall.“

Angela Stief, Direktorin der Albertina Modern und damit zuständig für weite Nitsch-Bestände in der Sammlung, hebt die frühe Aktionsmalerei hervor. Diese wird das Museum im Herbst im Kontext des amerikanischen Abstrakten Expressionismus in der Ausstellung „Ways of Freedom. Pollock. Rothko. Mitchell“ zeigen. Stief sagt: „Mit seinen frühen Schüttbildern nahm Nitsch vieles vorweg. Das Prinzip des Zufalls, das Nichtgesteuerte ist in der Gegenwartskunst eine der wichtigsten Strategien.“ Als konkretes Beispiel nennt sie Christian Eisenberger. Der Künstler produziert Malerei mit Farbe, die sich per Zufall auf Fliegenklatschen sammelt oder durch Schüttung selbstständig den Weg bahnt.