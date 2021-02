Aktuelle Konzerte: Fleet Foxes, Andreas Spechtl, Mark Lanegan

Musik für Kopfweltenbummler: Eingespielt hat Andreas Spechtl (Ja, Panik) sein neuestes Album in der iranischen 12-Millionen-Metropole Teheran. „Thinking about Tomorrow, and how to build it“ darf daher nicht nur als Seelentherapie des grüblerischen Künstlers verstanden werden, es stellt zudem ein unerhörtes Klangspektakel dar. Spechtl schichtet Klänge und Samples zu einem Mosaik, das er je nach Stimmungslage variieren kann: persische Perkussions- und Saiteninstrumente werden gesampelt und neu zusammengesetzt. Gemeinsam mit dem iranischen Musiker Saba Alizadeh bringt Spechtl sein aktuelles Projekt jetzt nach Wien.