Albtraumkino: Jonathan Glazers Holocaust-Vision „The Zone of Interest“

Die Haushälterinnen und Kindermädchen, die durch die Bilder dieses Films huschen, sind – wie schnell deutlich wird – jüdische Zwangsarbeiterinnen, die ihrem Tagwerk in ständiger Lebensgefahr nachgehen müssen, woran sie Hedwig Höß, die Frau des Kommandanten, bei schlechter Laune gerne auch erinnert. Und im Zuge einer Zusammenkunft der Arbeitskollegen ihres Mannes diskutiert man im Büro des Anwesens in aller Ruhe und mit viel technischem Know-how noch effizientere Vernichtungsmethoden. Der Film, inszeniert von dem Briten Jonathan Glazer, trägt einen sachlichen Titel: „The Zone of Interest“.

Das Ungeheuerliche

Warum sollte man einen solchen Film sehen? Was hätte er, die Welt aus dem Blickwinkel der Täter betrachtend, uns mitzuteilen? Viel mehr als das, worauf er sich zu beschränken scheint: Er findet nämlich, gerade indem er die „übliche“ KZ-Ikonografie vermeidet, ganz neue Bilder und Töne für die massive Verdrängung, die den Holocaust erst ermöglichte, für all die fadenscheinigen Selbstrechtfertigungen. „The Zone of Interest“ ist eine Vision von geradezu ungeheuerlicher Transparenz, die aus der Vermeidung alles Naheliegenden entsteht: Sie bietet keine Nachstellungen des Lageralltags an, keine Leichenberge und keinerlei Sentimentalität. Er argumentiert anders.

In wiederkehrenden, fiebertraumhaften Szenen, die mit Wärmebildkamera hergestellt wurden, visualisiert er beispielsweise das Unbewusste der vom Leben an der Lagermauer psychisch versehrten Höß-Kinder – wie Seelenröntgenaufnahmen. Die alten Maschinerien des Historienkinos sind außer Betrieb gesetzt, die eisernen Regeln des Industrie-Spielfilms ausgehebelt. Es wird nicht im klassischen Sinn erzählt in „The Zone of Interest“, die Dialoge vermitteln keine „Einsicht“ in die Figuren, und die Dramaturgie folgt keinem Spannungsbogen. Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, dass im Kino zwangsläufig Ödnis herrschte, nur weil man nicht an der Hand genommen wird, von einer Story-Station zur absehbaren nächsten, von einem Argument zum anderen begleitet wird. Im Gegenteil: Erst die Abwesenheit konventioneller Vermittlungsmethoden öffnet den Blick und das Gehör für die historische Zäsur, für den Epochenbruch, von dem in diesem Film die Rede ist und vor dessen Repräsentationsproblemen das Fernsehen und das Mainstream-Kino längst kapituliert haben.

Ein Feuerkreis

Denn „The Zone of Interest“, ausgezeichnet 2023 in Cannes mit dem Großen Preis des Festivals, wagt es, an den Rand jenes Feuerkreises zu treten, den Claude Lanzmann, der Regisseur des Filmmonuments „Shoah“ (1985), einst ausgerufen hat: Denn man könne der systematischen Vernichtung, die (nicht nur) in Auschwitz vollzogen wurde, mit den Mitteln eines Spielfilms niemals gerecht werden. Über Lanzmanns Dogma haben sich zahllose kommerzielle Film- und Fernsehprojekte hinweggesetzt, von der amerikanischen Miniserie „Holocaust“ (1978) über Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ (1993) bis zu Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ (1997), stets mit dem Argument, man müsse die Dinge eben ein wenig trivialisieren, um die Erinnerung an das Unbeschreibliche breitenwirksam wachzuhalten. Besser, die Nachgeborenen setzten sich mit einer verkitschten – und damit viel leichter annehmbaren – Version der tatsächlichen Ereignisse auseinander als gar nicht.

Doch die Simplifizierung verstellt die Sicht auf die Grundlagen des Terrors. Neben der Wissenschaft hat nur die Vieldeutigkeit der Kunst die Kraft, eine Ahnung davon zu vermitteln, wie es dazu kommen konnte, dass ganz „gewöhnliche“ Menschen, all die Amtsträger, Durchschnittsbürgerinnen und Biedermänner mit solcher Euphorie an einem kollektiven Blutrausch, einem Völkermord dieses Maßstabs teilgenommen haben. Dahinter verbirgt sich die von Hannah Arendt gebrandmarkte „Banalität des Bösen“, das Alltägliche der Gewissenlosigkeit.

Auch deshalb setzt der Londoner Filmemacher Jonathan Glazer in „The Zone of Interest“ (seit gestern österreichweit zu sehen) auf immersives Kino, lässt sein Publikum abtauchen in ein infernalisches Universum, eine vergiftete Atmosphäre, an der jedes Detail entscheidenden Anteil hat. Das beängstigend detaillierte, dennoch stets mehrdeutige Sound-Design hat „Nope“- und „Poor Things“-Tonmeister Johnnie Burn in aufwendiger Konstruktionsarbeit gestaltet.