Debütalbum von Conchita Wurst: Kardiogramm mit Bart

In diesem Wechselspiel aus Pop, Politik und Kardiologie (ja, es geht auch im Pop um gebrochene Herzen) liegt die Stärke der Weltbotschafterin Conchita, die in kürzester Zeit mehr für die sexuelle Diversität getan hat, als ihren Feinden recht sein kann. Zugleich aber ist es die große Schwäche ihres ersten Albums. „ Conchita“, so der schlichte Titel des Tonträgerdebüts, kann der überlebensgroßen Kunstfigur nicht gerecht werden. Das liegt einerseits daran, dass die zwölf Songs mit dem durchaus sehr begabten Sänger Tom Neuwirth, wie der 26-jährige Ex-Castingshow-Kandidat hinter der Kunstfigur bekanntlich heißt, kaum etwas zu tun haben. Conchita Wurst fungiert hier nur als Medium für eine willkürliche und erratische Songsammlung, die von unzähligen Komponisten und Textern maßgeschneidert wurde. Andererseits hat sich die sozial wirksame Kunstfigur mit einer reinen Gesangskarriere ohnehin nie zufrieden gegeben. Die Musik spielte bei Conchita Wurst immer nur eine Nebenrolle – das war schon beim ESC-Siegerlied „Rise like a Phoenix“ so und wird sich auch mit „ Conchita“ nicht ändern. Schon in ein paar Wochen, wenn Wien wieder Wien und nicht mehr internationale Partymetropole sein wird, dürfte das Album, zumindest in musikalischer Hinsicht, kaum noch jemanden interessieren.