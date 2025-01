Alles dreht sich: Wiens Strauss-Jahr 2025

Strauss kommt man nicht aus. Zumindest nicht, wenn man mit Austrian Airlines fliegt. Ein Strauss-Walzer tönt da aus den Flugzeuglautsprechern, in die Welt soll schon frühmorgens gewalzert werden, im noch völlig menschenleeren Flughafen Schwechat: Um-ta-ta-Geträufel als Tourismus-Sedativum.

Kein Mozart, kein Beethoven, kein Brahms lassen das Wiener Herz so heftig schlagen wie der Strauss-Schani und seine Dynastie. Deshalb soll sein 200. Geburtstag (am 25. Oktober 2025) heuer mit Pomp und 22-Millionen-Euro-Etat als bombastische Lustbarkeit zelebriert werden. Und die Party hat bereits in der Silvesternacht begonnen.

Am Rathausplatz wurde mit der Pummerin 2025 eingeläutet, mit Strauss und Braus auch das Walzerinferno als Festjahr. Martin Grubinger, eigentlich frühpensionierter Percussion-Weltstar, hat drei Monate lang zahllose Hobbymusiker aus allen Bezirken via App zu einer Band verschmolzen, die den Donauwalzer in neuem Gewand klöppelte und sang. Dies stand am Beginn des Wiener Silvesterpfads, der an acht Musikstationen quer durch die Innere Stadt 800.000 Feiernde vereinte. Am Graben drehten sich unter Tanzschulanleitung Walzerpaare. Das viele Jubiläumsgeld soll, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, vor allem „ein Trampolin“ sein, um die Menschen dieser Stadt der Vielfalt dank des toten Rhythmusbeschleunigers friedlich zu vereinen.

Was ja immer schon der Strauss’sche Lebenszweck war, den nun als städtisch-offizieller Vergnügungsbeauftragter, als Chef des Strauss-Festjahrs Roland Geyer, langjähriger Intendant des Theaters an der Wien, mit 65 Produktionen an 69 Locations zu neuer Blüte bringen will. Und all dies soll endlich in der angeblich korrekten Schreibweise mit dem doppelten S am Namensende passieren. Dabei hatte die Musikerfamilie mit dem scharfen ß doch so ein wunderbares Unterscheidungsmerkmal zum Bayern Richard Strauss und zu Oscar Straus, dem Wiener König der silbernen Operette. Egal.

„Argloser Glückseligkeitsverschwender“

Karl Kraus nannte Johann Strauss einen „arglosen Verschwender so vieler Glückseligkeiten“, und selbst der ewig eifersüchtige Richard Wagner bescheinigte ihm, „der musikalischste Schädel der Gegenwart“ zu sein. Strauss war ein Popstar, lange bevor das Wort erfunden war. Einer, der Geld scheffelte, seiner Nation eine klangliche Identität gab, der Welt einen Rhythmus schenkte und ihren ersten Schlager erfand. Ein Lied, uraufgeführt am 15. Februar 1867 im Dianabad am Donaukanal. Eine Alutafel erinnert dort heute daran, was hier seinen Anfang nahm, damals noch mit den tiefsinnigen Textzeilen „Wiener, seid froh! Oho, wieso?“