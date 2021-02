Amazon-Prime-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo": Morbus Retro-Chic

Dabei ist der Stoff untadelig, denn er hat verbrieften historischen Wert: Den verlorenen Teenagern Deutschlands blieb in den bleiernen Jahren zwischen 1968 und der kathartischen Punk-Ära, die 1976 begann, nur die Abzweigung in die von den einstigen linken Bewegungen glorifizierten Drogen. Das Problem dieser Neuauflage des-gar nicht "soziologisch" gedachten-autobiografischen Selbstversuchs der Christiane F. ist ihr Mangel an Dringlichund Glaubhaftigkeit. Und ihre Ahistorizität.