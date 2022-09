Anna Netrebko in der Wiener Staatsoper: Back to Business

Anderswo ist Netrebko immer noch Persona non grata, nimmt inzwischen jede Einspringer-Offerte gierig an, schließlich will auch der Blingbling-Urlaub in Bodrum (siehe Netrebkos Instagram-Konto) bezahlt, die neue Wiener 350-Quadratmeter-Behausung finanziert werden. Auch Gery Keszler, bei dessen verblichenem „Life Ball“ sie oft zu Gast war, wird Netrebko im Oktober beim Benefiz-Event „Austria for Life“ im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn als Frontfrau präsentieren. Mehr noch: Sie wird aus einer Beethoven-Huldigungskantate für die Habsburger die Arie „O Himmel, welch’ Entzücken“ singen. Ob sie ihre Gage der Ukraine spenden wird?