Sollen Kunstschaffende ihre Meinung zum Krieg öffentlich machen?

Nach einer prolongierten Schrecksekunde begann es in den Tagen nach der russischen Invasion auch in der Kunstszene zu gären, durchaus heftiger, als man dachte. Denn eine brisante Frage drängte sich auf: Wie sollte man mit all den aus Russland stammenden, in Europa tätigen Kreativen umgehen, die nicht sofort auf Mahnrufe und Social-Media-Aktivismus umschalteten, die sich zurückhielten, schwiegen, nachdachten – oder sich in seltsam wolkiger Pazifismus-Rhetorik verloren? Ein dunkler Verdacht fiel auf sie, der Vorwurf, nicht ausreichend auf Distanz zum Aggressor gegangen zu sein, stand plötzlich im Raum. Und die Cancel-Culture hob, mangels anderer zur Verfügung stehender Instrumente, ihr zweifelhaftes Haupt.

Dabei gibt es in Russland, dieser alten, großen Kulturnation, gegenwärtig viele, die sich prononciert gegen Putin wenden. In Petitionen etwa, von Tausenden Kulturschaffenden unterzeichnet, wird ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen gefordert; insbesondere die Theaterszene leistet mutigen Widerstand. Wladimir Urin, Chef des weltberühmten Bolschoi-Theaters in Moskau, stellte seine Haltung klar: „Wir wollen keinen neuen Krieg, wir wollen nicht, dass Menschen sterben.“ Und Elena Kovalskaya, künstlerische Leiterin des Moskauer Meyerhold-Theaterzentrums, schrieb auf Facebook, man könne nicht „für einen Mörder arbeiten und von ihm bezahlt werden“ – und trat aus Protest zurück.

Auf der anderen Seite stehen Putins Staatskünstler: Der Filmregisseur Nikita Michalkow („Urga“) denunzierte die Opposition lautstark; es gehe der Kunstkollegenschaft nicht um die Ukraine, man „heule“ bloß aus Angst vor Sanktionen, weil man Haus und Yacht im Ausland nicht verlieren wolle. Und der Dirigent Valery Gergiev, der auf die Nachfrage, wie er zu Putins Krieg stehe, seit Tagen beredt schweigt, nimmt lieber in Kauf, nirgendwo im Westen mehr beschäftigt zu werden, als ein Wort gegen den Angriff auf die Ukraine zu verlieren.