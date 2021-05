"Wie halten Sie es mit der Political Correctness, lieber Austrofred?"

profil: Als Austrofred mischen Sie Queen-Hits mit wienerischen Texten und leben diese Obsession in energiegeladenen Bühnenperformances aus. Wie halten Sie sich in der Pandemie ohne Konzerte fit?



Austrofred: Ich singe und tanze vor dem Spiegel. Das Körpergedächtnis, die muscle memory, ist enorm wichtig. Das ist eine eigene Wissenschaft. Als Rockstar muss ich die Lieder immer wieder durchleben. Auf der Bühne darf ich nicht mehr an den Text denken. Das muss alles ganz automatisch passieren.



profil: Ihr neuestes Buch heißt "Die fitten Jahre sind vorbei": das Eingeständnis eines alternden Rockers an die eigene Endlichkeit?



Austrofred: Den Begriff Midlife-Crisis will ich nicht hören. Es geht darum, in den besten Jahren, in einer Phase mitten im Leben, neue Ziele zu finden. Mit meinem neuen Buch trete ich in einen direkten, ehrlichen Kontakt mit meinen Fans und beantworte Fragen aus meinem Leben. Die Menschen sehnen sich nach Magie-und ich lasse sie an meinem Mythos, an diesem Rockstar-Zauber, teilhaben.