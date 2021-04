profil: Kann die Musikszene die Krise überstehen?

Spechtl: Die KünstlerInnen, die bisher schon nicht auf Verwertbarkeit ausgelegt waren, die bisher schon unter der Oberfläche operiert haben, werden als erstes wegfallen. Bleiben werden die KünstlerInnen, die auch schon vor der Krise kommerziell funktioniert haben. Es wird wohl – zumindest kurzfristig – eine ziemlich fade Welt werden.

profil: Eine zentrale Songzeile auf „Die Gruppe“ heißt: „The Cure to Capitalism is more Capitalism / And that's the real Capitalism.“ Wie darf man das verstehen?

Spechtl: Es hilft oft schon, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen. Das hat etwas Tröstliches. Die Frage, die Ja, Panik schon immer umtreibt, ist diese: Wie geht man damit um, dass man in einem selbstzerstörerischen System lebt, das dir aber zugleich auch die Heilung verspricht, nur um dich wieder in das System einzugliedern, das dich krankmacht. „Denn das, was uns zerstört, will uns gleich schon reparieren“, hieß es bereits 2011 auf unserer Platte „DMD KIU LIDT“. Die bittere Erkenntnis: Du kommst aus dem Hamsterrad nicht heraus. Das ist ein ewiger Ja, Panik-Topos.