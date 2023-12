Autorin Ilse Helbich: Langeweile kannte die 100-jährige Wienerin nie

„Führen wir hier ein Gespräch über mein Leben oder über mein sogenanntes Werk?“, fragt Helbich in ihrem Sessel keck. Ihre Bücher lassen sich, wenn man denn will, in drei Bereiche gliedern: „Schwalbenschrift“, „Das Haus“ (2009) und „Vineta“ (2013) sind autobiografische Berichte, gefolgt von „Schmelzungen“ (2015) und „Im Gehen“ (2017), ihren Aufzeichnungen über das Alter. „Wie das Leben so spielt“, ihr jüngstes Buch, wagt noch einmal Neues: Helbich erzählt mit einiger Lust am Dunkeln fiktive Mord- und Selbstmordepisoden. „Wie das Leben so spielt“ ist, wie sie sagt, ihr letztes Buch.

Zehn und noch mehr Leben

Wie das Leben und Schreiben unter einen Hut bringen? Diese Frage gehört zu ihrer Geschichte. „Einige Male wechselte ich energisch und gewissermaßen begleitet von Eruptionen meinen Stand und Standpunkt. Je nachdem, wie man sein Dasein einteilt, könnte man natürlich auch von zehn und noch mehr Leben sprechen. Jeder meiner Lebensabschnitte war intensiv und völlig anders gepolt. Auf das Schreiben, das mir immer wichtig war, musste ich lange verzichten, weil ich Kinder hatte, die mich brauchten. Zugleich blicke ich auf lange Abschnitte zurück, in denen das Schreiben im Mittelpunkt stand. Inzwischen ist es für mich Vergangenheit.“

Helbich führt das Leben in ihren Büchern als undurchschaubares Geknäuel vor, in dem die Illusion von Ordnung herrscht. „Erwarte jeden Tag eine neue Katastrophe“, notiert sie in „Schmelzungen“.

„Jedes Leben ist schwer – mit ununterbrochenen Zwischen- und Unglücksfällen“, sagt sie in ihrem Döblinger Refugium. „Von der Nähe aus betrachtet, kann das Leben sehr bösartig sein. Ich habe kein idyllisches Bild vom Alter. Genau das beschreibe ich in meinen Büchern.“

Helbich nippt am Ingwersalztee. „Den biete ich Ihnen nicht an!“ Wenn man ihre Bücher gelesen hat, dann ist die Irritation nicht gering, Helbich so oft „ich“ sagen zu hören. Sie sagt: „Ich schreibe in der dritten Person. In meinen Büchern bin ich ein Spiegel, der aufnimmt. Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux beschreibt, stets Ich-zentriert, die Umstände ihres Daseins, das ihr mit dem Schreiben klarer wird. Mir dagegen geht es nicht um mich selbst – deshalb die dritte Person. Viele meiner Geschichten würde ich in der ersten Person nie erzählen, weil sich dadurch das Gefühl einstellte, ich gäbe mich selbst preis. In der dritten Person war ich ziemlich mutig.“

Es ist ein schön-spröder Ton, der Helbichs Geschichten oft beherrscht. Sie umreißt in ihren Büchern eine von Wohlgefühlsdiktaten und Happy-End-Gebot befreite Welt. „Wüstentage, um mich nichts als Öde“, schreibt sie in „Anderswohin“. War ihr oft langweilig? „Mein Leben war immer ausgefüllt. Mit 100 erst lerne ich das kennen, was für viele andere ‚Langeweile‘ heißen könnte. Für mich ist das Leben nicht langweilig, obwohl ich die Möglichkeit verloren habe, mich meditativ zu konzentrieren: Das kann ich nicht mehr, dazu bin ich innerlich zu unruhig. Altersgelassenheit kenne ich nicht. Auf Wunsch meines Verlags schrieb ich einst ein Buch über die Gelassenheit. Dieses Buch ist mein Fluch. Sobald ich aufbrausend reagiere, ermahnen mich meine Kinder, die teils selbst schon in Pension sind: ‚Mutter, du hast ein Buch über die Gelassenheit geschrieben!‘ Das finde ich hundsgemein.“ Kurze Pause, breites Schmunzeln.