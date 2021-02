Café Drechsler: Was wir vom Leben gelernt haben

An nostalgischen Momenten braucht man nicht festzuhalten. Die meisten unserer Konzerte haben wir erfolgreich vergessen. Das ist gut und wichtig. Ansonsten kommt man nicht weiter. Zwei Abende unserer Karriere sind aber noch sehr präsent: Die Eröffnung des Café Leopold im Museumsquartiert. Es herrschten tropische Temperaturen, das Lokal war zum Brechen voll und jeder Besucher war am Ende des Abends durchgeschwitzt und glücklich. So etwas vergisst man nicht so schnell.