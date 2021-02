Berlinale 2015: Die Leiden des jungen Kurt Cobain

Cobain, der sich 1994, am Höhepunkt seiner Karriere, von Heroinsucht und Depressionen gezeichnet, in seinem Haus in Seattle das Leben nahm, wird in „ Cobain: Montage of Heck“ (der Name bezieht sich auf Cobains erstes Demo-Tape) nicht als unnahbarer Rockstar gezeigt, sondern als Mensch mit Schwächen, Ängsten und Süchten. Man sieht den Musiker als fröhliches Kind, der die Menschen für sich einnimmt und bereits sehr früh seine überbordende Kreativität offenbart; er malt, musiziert und schreibt. Man sieht aber auch die enorme Zerrissenheit, die fehlende familiäre Bindung und die erste Teenage-Angst.