Berlinale, Tag eins: Impressionen eines virtuellen Festivals

Der israelische Dokumentarist Avi Mograbi steuert dem Forum-Programm dagegen einen erstklassigen Film bei, der seine scharfe politische Kritik in einen sarkastischen Rahmen packt. Der Filmemacher selbst, der seit den 1990er-Jahren immer neue Wege findet, in seinen Produktionen über die Nahostkrise nachzudenken, moderiert in „The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation” seine Lektion persönlich: Er vermittelt dabei einen Leitfaden für militärische Besatzungspolitik – am Beispiel der seit 1967 von Israel kontrollierten Westbank. Mograbi konfrontiert kühl die harten Augenzeugenberichte israelischer Soldaten mit Archivfilmen von den grauenerregenden Strategien einer territorialen Aneignung. Dieser Film hilft einem, gerade in seiner fast schon zynischen (und seinem Thema höchst angemessenen) Form, sehr dabei, die Geschichte der Eskalation zwischen Palästina und Israel zu begreifen. In einer besseren Welt liefe ein solcher Film im Wettbewerb – und kleine Computerromanzen allenfalls als Nebenangebot.