Berlinale, Tag zwei: Leben, lehren und morden

Der eine sitzt entspannt vor seiner Klasse, der andere unsicher hinter Gittern. Der eine zeigt sein Gesicht, der andere tritt nur maskiert oder verpixelt auf. Herr Bachmann unterrichtet die 6B der Georg-Büchner-Schule in einer mittelhessischen Industrie-Kleinstadt, Stefan S. verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen eines sexuell motivierten Frauenmordes. Um das Denken und Wirken dieser beiden Männer kreisen zwei herausragende Berlinale-Filme, die auf je eigene Weise demonstrieren, wie man über die dokumentarische Form im Kino Menschen und Institutionen porträtieren kann.

Ein Lehrer und ein Mörder also: Wie nähert man sich deren Leben? Wie kriegt man deren Wesen zu fassen – und nimmt dabei gleichzeitig Größeres, Allgemeineres, Gesellschaftliches ins Visier? In „Anmaßung“, zu sehen in der Forum-Schiene, wählen die Filmemacher Chris Wright und Stefan Kolbe (auch notgedrungen) den Weg der Stilisierung. Ihr Protagonist, seit 15 Jahren in einem Gefängnis in Brandenburg inhaftiert, stellt sich nur zögernd als Objekt für einen Film zur Verfügung. Er ist in sich gekehrt, gehemmt, will nicht erkannt werden, kaum über sich reden. Wright und Kolbe bleiben dennoch dran, enthüllen das Drama seines Lebens erst schrittweise. Sie anonymisieren Stefan S., weichen für viele Szenen ins Masken- und Puppenspiel aus. Die spröde Form einer distanzierten, nie moralisierenden Erzählung fasziniert – und sie gewährt nicht nur Einblicke in den Gefängnisalltag und die Psyche eines Mörders, sondern auch in die Grundprobleme dokumentarischer Arbeit.