„Ich ringe gern um die Dinge“: Minichmayr über Schauspiel und Grenzüberschreitung

Der Arbeitstitel des Lassnig-Films lautete, etwas banal, „Im Land der starken Frauen“. Tatsächlich spielen Sie oft souveräne, durchsetzungsfähige Frauen. Denken Sie in Ihrer Rollenwahl Feminismus und Gender-Politik stets mit?

Minichmayr

Nein. Das ist zumindest nicht mein primärer Antrieb. Ich habe von jeher eine Form des Trotzes und der Sturheit in mir, durch Herkunft, Sozialisierung, warum auch immer. Das leuchtet vielleicht durch, weil ich manchmal auf Dinge gar nicht anders blicken kann als mit dieser Wehrhaftigkeit. Es lagen nur fünf Tage zwischen dem Drehschluss von „Mit einem Tiger schlafen“ und dem Beginn von „Andrea lässt sich scheiden“. Der Lassnig-Film war die forderndste Produktion seit Langem, auf vielen Ebenen. Ich war so froh, in der Arbeit mit Josef Hader Maria Lassnig wieder ablegen, in die Fiktion ausweichen zu können. Über Wochen in diesem Körper sein zu müssen, dauernd hochkonzentriert, das war so anstrengend! Es war manchmal ein echter Eiertanz, diese Frau nur aus dem Körper zu erzählen, es dabei nicht zu „hergestellt“ oder unglaubhaft wirken zu lassen.

Einen Film wie Haders Tragikomödie kann man vermutlich nur in Freiheit und Leichtigkeit herstellen.

Minichmayr

Und gleichzeitig hatte ich auch dort eine Bandbreite an Möglichkeiten zu spielen, um ihm die Möglichkeit zu geben, im Schnitt den Tonfall vom Lust- ins Trauerspiel kippen zu lassen. Die Überforderung, die darin liegt, zwei derart unterschiedliche Stoffe hintereinander zu spielen, interessiert mich. Denn Überforderung schaltet manchmal auch das Gehirn aus, und man reagiert so, als stünde man unter Drogen. Dieser Überforderungsrausch ist die einzige Droge, die ich beim Arbeiten legitim finde. Alkohol auf der Bühne interessiert mich überhaupt nicht – ich kenne genug Schauspieler, die damit experimentiert haben. Den puren, nüchternen Rausch und wie ich da hinkomme, das finde ich viel spannender. Die einzige Droge, die ich gelten lasse, ist die sogenannte Restfettn, wenn ich so sagen darf.