Bis einen das Grauen packt: Gregory Crewdsons Fotokunst in der Albertina

Was geht in diesen Bildern vor sich? Sie zeigen suburbane Szenerien im Licht der Abenddämmerung, in unwirklich anmutender Tiefenschärfe. Die Menschen stehen wie in Trance auf der Straße, liegen in ihren Betten oder blicken aus den Fenstern ihrer hölzernen Reihenhäuser, erstarrt, mit offenen Augen in sich versunken wie Träumende.

Die Zeit ist suspendiert in Gregory Crewdsons Bildwelten, und doch scheint es ein Davor und ein Danach zu geben, das man bloß erahnen, fantasieren kann: Aus all den Autos, die in diesen Fotografien mit geöffneten Türen, mitten in den menschenleeren Straßen stehen, muss gerade jemand gestiegen sein, überrascht vermutlich, vielleicht zu Tode erschrocken. In der Entfernung ist Rauchentwicklung zu bemerken, die Supermärkte, Gleise und Waldlandschaften liegen in trügerischer Stille und jenseitigem Licht vor uns.