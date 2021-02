Black Friday

Guten Morgen!



Das Krisenparadoxon sagt: Während Österreich ab Montag wieder ein wenig weiter aufsperrt (und Strafen bei Verstößen gegen Covid-Maßnahmen erhöht), diskutiert man darüber, ob man nicht ein ganzes Bundesland – im konkreten Fall Tirol – komplett von Restösterreich isolieren sollte. Grund der neuen Eskalationsstufe: Die zunächst in Südafrika aufgetretene CoV-Mutation B.1.351 wurde auch in Westösterreich nachgewiesen. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat dem Vorstoß der Virologin und Regierungsberaterin Dorothee von Laer am Donnerstag noch eine Absage erteilt. „Das gibt die Datenlage nicht her“, sagte er im Landtag. Die gar nicht so kühne profil-Prognose: Am Sonntag, am Tag vor den Lockdown-Lockerungen, wird im Westen Österreichs wohl noch nachgebessert werden. Man wird in Tirol auch 2021 alles richtig gemacht haben wollen.