Lockdown-Verlängerung: Warum die Politik dafür kaum belastbare Fakten hat

Am 7. Februar müsste Lockdown Nummer drei eigentlich enden. Am Montag will Türkis-Grün entscheiden, was danach kommt. Nimmt man die Stellungnahmen der vergangenen Tage als Maßstab, sind wohl keine großen Lockerungen zu erwarten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober gab als Ziel wieder einmal eine Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner) von weniger als 50 an. "Das bedeutet 800,700 Neuinfektionen pro Tag, so in dieser Größenordnung",erklärte er. Derzeit liegt die Inzidenz bundesweit etwa doppelt so hoch. Wie dieser Wert halbiert werden soll, verriet der Minister nicht.



Lockdown und Kollateralschäden

Es ist sehr fraglich, ob weitere Wochen im Lockdown viel bringen würden - außer noch schlimmere Kollateralschäden. Die Zahl der Neuinfektionen ging zuletzt zwar zurück, aber nur langsam. In diesem Tempo wird es Ostern, bis Anschober Vollzug melden kann. Weitere Verschärfungen wären natürlich auch denkbar. Aber schon jetzt lässt die Bereitschaft der Bürger deutlich nach, sich dem Pandemieregime ohne Murren zu unterwerfen. "Die Stimmung kippt", diagnostizierte jüngst der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Außerdem kommt Rudolf Anschober langsam mit dem Epidemiegesetz aus dem eigenen Haus in Konflikt: Die derzeit geltenden drastischen Maßnahmen sind an die Bedingung geknüpft, dass andernfalls ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems drohen würde. Davon kann derzeit keine Rede sein.