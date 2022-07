Butterfly und Babbelplast: Die Bregenzer Festspiele

Es ist nicht ganz falsch, zu behaupten, dass die alljährlichen Festspielwochen für Bregenz eine Art reziproker Babbelplast sind: Die Stadt wird förmlich durchlüftet. Bei der Eröffnung der „Randspiele“ holt der Festredner historisch aus. Damals sei Vorarlberg ein „enges, friedhofsartiges, erzkonservatives“ Land gewesen. „So wie heute“, murrt ein maliziöser Besucher. In Bregenz verschmelzen zuweilen Vor- und Rückwärtsbewegung.

Die „Randspiele“ sind ein guter Ort, um Mirjam Steinbock, 49, zu treffen. Steinbock ist seit 2017 Obfrau der IG Kultur Vorarlberg. „Der Ort am See soll urbaner Hotspot sein“, sagt Steinbock, die Bregenz liebt und gern Lobbyarbeit macht: „Dazu gehört aber weit mehr als ein Monat Opernspektakel. Wir haben hier eine enorme Dichte an künstlerischen und soziokulturellen Strömungen.“ Die Festspiele, sagt Steinbock, seien die sprichwörtliche Insel im Meer. Die Festspiele wurden 1946 ins Leben gerufen – anfänglich auf zwei Kieskähnen im See. Die eine oder andere Brücke könne auch heute nicht schaden, bedeutet Steinbock.

Eine kurze Autofahrt zu den nächsten Terminen nach Vorkloster, wo die meisten Menschen in Bregenz leben. Die Innenstadt ist neuerdings autofrei, dafür an den Rändern zähes Stop and Go. Radio Vorarlberg sendet den Sonntagsgottesdienst aus der Pfarre Bregenz Herz Jesu. Die nächste Nahtstelle: „Gott schenke den Festspielen, allen Künstlerinnen, Künstlern und Mitwirkenden seinen Segen“, richtet der Priester seine Bitte gen Himmel.

Chor und Musik in der Kirche Herz Jesu klingen derart erhebend aus dem Radio, als käme Haydns „Theresienmesse“ direttissima aus dem Petersdom in Rom, was wiederum auf die Internationalität von Bregenz zuträfe, von der die eigens produzierte Festspielzeitung schwärmt.

In einer aufgelassenen Wollfabrik hat vor 26 Jahren das „Theater Kosmos“ Quartier bezogen. Die Intendanten Hubert Dragaschnig, 63, und Augustin Jagg, 61, sind den Spielen am See treu verbunden, in gewisser Weise ging das „Kosmos“ aus den Festspielen hervor. „Die ganze Stadt hängt an den Seespielen“, sagt Dragaschnig. „Die künstlerische Qualität ist mehr als respektabel“, ergänzt Jagg: „Nach allen Seiten offen.“ Dragaschnig skizziert den Bregenzer Weg: „Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch.“ Koexistenz statt Konkurrenz.