Als Willi und ich begannen, die Geschichten für seine Autobiografie zusammenzutragen, waren wir schon 30 Jahre befreundet. Jetzt lernte ich ihn neu als Meister des Vom-Hundertsten-ins-Tausendste-Kommens kennen. Plötzlich entfalteten sich die Geschichten, die er sonst eher pointilistisch erzählt hatte, in einer fantastischen Ausführlichkeit. Wenn er über die Kindheit im kroatischsprachigen Stinatz und am Humboldtplatz in Favoriten sprach, fiel ihm spätestens, wenn wir zu einem neuen Thema wechseln wollten, ein, was er eigentlich erzählen wollte.

Von den Eltern, die sich aus prekären Verhältnissen nach oben arbeiteten bis zum eigenen Haus am Bruckhaufen in Floridsdorf. Von dem Gefühl „to be looked down upon“, wie es Willi so trefflich formulierte, weil man nämlich schon als Kind zu spüren bekam, dass man ein Krawod aus dem Burgenland war im Wien der wienerischen Wiener. Von der Rock’-n’-Roll-Musik, die Befreiung aus engen Verhältnissen versprach. Vom großen Bruder Erich, der als Jerry And The G-Men den Takt vorgab, später vom Erich zum Lukas wurde und eine neue Ära des österreichischen Kabaretts begründete. Vom vibrierenden Underground in den Katakomben der Wiener Musiklokalitäten und der Entscheidung für die Folk-Clubs, weil dort die Menschen netter waren als bei den Bluesern und Rockern. Vom Achtundsechzigerjahr und von der galoppierenden Politisierung, vom Arbeiterdichter Heinz R. Unger, der den frisch gegründeten Schmetterlingen die meisten Texte der „Proletenpassion“ schrieb –

Willi: „Weißt du überhaupt, warum die Schmetterlinge Schmetterlinge heißen?“

„Nein.“

„Wir hatten uns eigentlich den unglaublich doppeldeutigen Bandnamen ,Die Zitronenfalter’ ausgedacht – verstehst du, in einer Limonadenfabrik Zitronen falten, sehr witzig. Aber bei unserem ersten Auftritt im Golden Gate Club, wo wir in der Pause von einem Konzert der Worried Men Skiffle Group auftreten durften, hatte der Ansager unseren Namen vergessen und sagte: ,So. Jetzt spielen irgendwelche Schmetterlinge’.“

„Hoit, do foit ma ei“: So arbeiteten wir uns durch die Jahrzehnte, zum Glück dokumentiert von einer Filmkamera, so dass diese Geschichten vom geborenen Sprechsteller Willi Resetarits aufgehoben sind, für irgendwann, wenn man weitere Aufklärung braucht über die zierliche Geschichte der Zweiten Republik, wie sie nur Willi, Jahrgang 1948, erlebt hat und erzählen konnte. Schmetterlinge, Arena-Besetzung, linksradikale Basisdemokratie, permanente Deutschlandtourneen, Großdemos, Anti-AKW-Bewegung, der Ostbahn, die immer größeren Hallen, die Flüchtlingsarbeit, das Integrationshaus, der Tod Günter Brödls, „Trost & Rat“ im Radio, der Stubnblues, die Bühnenjahre an der Seite von Ernst Molden, der Willi seinen „Zenmeister“ nannte und jetzt empfindet, dass sein Haus kein Dach mehr hat. Ich kann es ihm nachfühlen.