Mit der Herstellung und der Legitimität der Bilder befasste sich nicht nur der umstrittene Holocaust-Thriller „Son of Saul“ (profil berichtete), in dem am Rande von der fotografischen Résistance die Rede ist, die einige Häftlinge 1944 mit einer eingeschmuggelten Kamera in Auschwitz-Birkenau leisteten. In vielen Arbeiten wurde das Fotografieren oder Filmemachen selbst thematisiert: Isabelle Huppert stellt in Joachim Triers Familienproblemfilm „Louder Than Bombs“ eine Fotoreporterin dar, die in Kriegs- und Krisenregionen arbeitet; in „Carol“ ist die von Rooney Mara gespielte Kaufhausangestellte eine Amateurfotografin. In Nanni Morettis Tragikomödie „ Mia madre“ wird, ähnlich wie in Philippe Garrels „Im Schatten der Frauen“, ebenfalls über die Produktion von Bildern nachgedacht: Margherita Buy spielt eine Regisseurin, die es mit einem chaotischen Schauspieler ( John Turturro) zu tun bekommt.