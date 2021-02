Catherine Meurisse hatte verschlafen. In der Nacht hatte sich von dem Mann getrennt, in den sie unglücklich verliebt war. Liebeskummer raubte ihr den Schlaf. In der Früh verpasste sie dann auch noch den Bus. Kurz vor dem Büro begegnete sie auf der Straße ihrem Kollegen Luz, der etwas zu spät bei der Arbeit angekommen war. Er hielt die junge Zeichnerin auf. In der Redaktion von „Charlie Hebdo“ gebe es eine Geiselnahme. Doch es war keine Geiselnahme, wie sich schnell herausstellen sollte, sondern ein grausames Blutbad. Liebeskummer rettete Meurisse das Leben.