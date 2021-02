Clara Luzia: "Das Publikum hat mich in meiner Selbsttherapie eher gestört"

profil: „When I Take Your Hand“ ist Ihr siebtes Studioalbum. Besteht Routinegefahr? Clara Luzia: Geplant war das neue Album ja nicht. Ich hatte keine Lieder, keine Ideen und kein Bedürfnis. Das Problem ist nur: Ohne Album bekommt man keine Konzerte. Wir haben bei der Tourplanung ja ein wenig geschwindelt und behauptet, dass ein Album in Arbeit wäre. Wir hatten also eine Albumrelease-Tour, aber kein Album. Ich habe dann schnell noch ein paar Songs geschrieben.