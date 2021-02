Pop und Politik: Wer die Wahl hat, hat die Qual

Glamour, Haarspray, Disco: Die beiden Frauen des Wiener Pop-Duos Fijuka machen sich auf ihrem zweiten Album „Use my Soap“ auf die Suche nach dem großen Popsong. Dass Ankathi Koi und Judith Filimónova auf ihren acht Songs zwischen selbstbestimmter Unabhängigkeit und der Anziehung durch fremde Mächte nicht vordergründig politisch sind, macht auch den Reiz dieses gelungenen Popexperiments aus. Im Mittelpunkt steht hier das Körperliche und das Spiel mit Anziehung und Distanz, Abweisung und Lebensgier. Der zentrale Song des Album, „No one gets anything from me (for free)“, der in zwei Teilen in der Mitte und am Ende steht, zeigt, wie politisch das Spiel mit der Discokugel sein kann: Wer versucht uns zu verführen, könnte selbst schneller im Netz zappeln, als ihm lieb ist.