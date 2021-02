Coachella: Ein Festival durch die Selfielinse

Jedes Jahr im April findet hier in der kalifornischen Wüste der Startschuss zur internationalen Musikfestivalsaison statt. Das Coachella-Festival, bekannt aus Klatschzeitschriften, Mode- und Musik-Blogs, öffnet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden die Pforten. In der Wüstenstadt Indio, nur wenige Kilometer von Palm Springs und dem Joshua Tree Nationalpark entfernt, findet sich die internationale Pop- und Alternativ-Prominenz ein, um den Traum von Peace, Love und Rock’n’Roll ein Stückchen näher zu kommen – und Millionen schauen am Smartphone zu.