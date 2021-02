Da ist zum Beispiel Konrad. Ein so genanntes "Schreibaby", das mit dauerhaften Schrei- und Unruheattacken zu kämpfen hat. "Jedes Baby nimmt aktiv an der Geburt teil", erklärt einer der Therapeuten im Film. Wenn dieser natürliche Geburtsprozess, zum Beispiel durch einen Eingriff oder eine Narkose unterbrochen wird, kann das Traumata nach sich ziehen, die in den ersten Lebensmonaten erst überwunden werden müssen.