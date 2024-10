„Das ist entsetzlich“: Die Rektorin der Angewandten im profil-Streitgespräch

Zum Termin am vergangenen Dienstag erscheinen Schaper Rinkel und ihre neue PR-Agentin überraschend mit Martina Griesser-Stermscheg, der soeben angetretenen Leiterin des Bereichs Konservierung und Restaurierung. Zunächst aber werden Fotos im Keramikstudio des Haupthauses gemacht. An den Werktischen im Raum arbeiten vier, fünf junge Menschen leise an Steingut, die Anwesenheit der Rektorin nehmen sie gelassen hin, als wäre das hier ganz normal. Die Fachfrau für Public Relations führt eine Künstlerin heran, die hier leitend arbeite. Sie wendet sich ungefragt an profil; sie verstehe nicht ganz, wieso die Berichterstattung über das Haus „so negativ“ sei. Sie habe ausschließlich Positives erlebt. Stimmen wie ihre sollten in der Zeitung, sagt sie noch, vielleicht auch zitiert werden. Im Keramikstudio, wird Petra Schaper Rinkel später sagen, habe man gesehen, wie die Atmosphäre an der Angewandten eben sei: „sehr zugewandt, mit großem Vergnügen gemeinsam arbeitend“.

Die für ihren Hang zu Kontrolle und Autoritarismus bekannte Rektorin versucht schon Tage vor dem Gespräch, die Themenfelder in Erfahrung zu bringen, die besprochen werden sollen. Und sie lässt über eine eigens angeheuerte, angespannt klingende Öffentlichkeitsarbeiterin vorab telefonisch wissen, dass sie „die Namen derer wolle“, die sich über sie beklagen, sonst komme man in der Debatte nicht weiter – und dass die Rektorin möglicherweise nicht allein zum Interview erscheinen werde. Natürlich steht der Schutz all jener Menschen, die uns anonym Hinweise zu den laufenden Verfehlungen an der Angewandten geben (es gibt zudem mehr als genug unter Klarnamen geäußerte Kritik), nicht zur Disposition. Und die Gegenfrage seitens profil, wer denn an unserem Gespräch noch teilnehmen werde, bleibt bis zuletzt unbeantwortet.

Ein Wort vorab zu Form und Genese dieses Gesprächs: Seit August bemühe ich mich um ein Interview mit Ihnen, alle Anfragen wurden bisher abschlägig beantwortet – und nun sitzen wir zu viert an diesem Tisch; Sie haben Ihre PR-Beraterin mitgebracht und die neue Leiterin des Instituts für Konservierung und Restaurierung. Warum diese Strategie der Panzerung und Abschottung?

Schaper Rinkel

Es gibt keine solche Strategie. Sie haben nie eine Interviewanfrage eingebracht. Wir führten vor Monaten ein Telefongespräch. Nach diesem haben Sie Dinge veröffentlicht, die nicht gerade dem Telefongespräch entsprachen. Dann gab es einen weiteren Artikel, von dem ich sehr kurzfristig erfahren habe. Es war Sommer. Wir hatten keine Leitung der Presse und Kommunikation. Wir stehen Journalistinnen und Journalisten stets und ständig zur Verfügung.

Wie bitte? Ende Juli hatte ich Sie erstmals kontaktiert, damals führten wir ein telefonisches Interview, nach dem ich Ihnen sämtliche Zitate, die ich veröffentlichen wollte, geschickt hatte. Sie haben diese autorisiert, ich habe sie abgedruckt, nichts anderes. Und ich habe danach mehrfach um Interviews angefragt, das ist alles dokumentiert. Fragen Sie in Ihrer – interimistisch besetzten – Pressestelle nach. Am 14. August beantworteten Sie sechs schriftlich eingereichte Fragen mit einem sehr allgemeinen „Statement“. Am 17. September habe ich erneut direkt in Ihrem Büro um ein Interview gebeten. Am 19. September wurde mir ein „persönlicher“ Gesprächstermin mit Ihnen für den 2. Oktober in Aussicht gestellt. Jener Termin wurde am 30. September sehr kurzfristig abgesagt, um 15 Tage verschoben – auf heute. Damals hieß es plötzlich: Wir müssen die kommende Senatsklausur abwarten.

Schaper Rinkel

Das stimmt in der Tat. Aber das wussten Sie ja von vornherein, dass wir eine Senats-Rektorats-Klausur haben. Und dass ich erst nach dieser Klausur über bestimmte Zukunftsfragen sprechen kann, wenn das mit den Gremien abgestimmt ist.

Ich habe seit Juli mit ungefähr 30 Leuten gesprochen, die an der Angewandten studieren, arbeiten oder gearbeitet haben; der Großteil von ihnen berichtet von Mobbing, Chaos, Kommunikationsmangel und Fehlentscheidungen. Etliche dieser Menschen wollen anonym bleiben, weil sie Angst vor beruflichen Konsequenzen haben. Sie haben in Ihrem ersten Jahr eine Art „Kahlschlag“ durchgeführt, wie das manche nennen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eliminiert. Erkennen Sie das Leiden und die Angst an, die offenbar an Ihrem Haus herrschen?

Schaper Rinkel

Das entspricht nicht der Wahrheit. Sie sagten “Menschen werden eliminiert”, das ist ein vollständig unangebrachter Sprachgebrauch, das dürfte Ihnen selbst klar sein. Was wir haben, und das ist eine sozialdemokratische Errungenschaft Österreichs, um das uns viele Länder beneiden, nämlich mit 65 in Pension gehen zu können. Und in der Tat gehen Menschen nun auch bei uns mit 65 Jahren in Pension.

Ich meine aber gerade jüngere Menschen, die an der Angewandten mitten im Berufsleben stehen und ebenfalls von einem Klima der Angst sprechen …