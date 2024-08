Das Leuchten der Töne: Der Tenor Benjamin Bernheim beehrt Salzburg

Und wieder wird Marc Minkowski Bernheim in Salzburg dirigieren, gemeinsam hat man schon mehrfach, auch bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2018, begeistert, damals mit Offenbachs „La Périchole“.

Bernheim, dessen Schweizer Großmutter übrigens die Mezzosopranistin und Tänzerin Nicole Buloze (1942–1991) war, wurde 1985 in Paris geboren, studierte in Genf und Lausanne, wuchs danach, im Zürcher Ensemble der Pereira-Jahre, langsam zum Star heran. 2018 kam seine Karriere ernstlich in Bewegung, jetzt, mit 39, singt er an allen großen Häusern – von Berlin über Paris, Mailand und Wien bis Zürich und New York – die tragenden Rollen seines lyrischen Fachs, insbesondere den Faust, den Werther, Romeo, Alfredo und Rodolfo.

„Die Bühne“, sagt er, „war mein optimaler Lehrmeister. Ich konnte in Zürich sehen, unter wie viel Druck die Stars stehen. Jonas Kaufmann, Vittorio Grigolo und Juan Diego Flórez habe ich dort aus nächster Nähe erlebt. Das war eine ideale Trainingszeit. Ich musste um meinen Moment sehr kämpfen, aber letztlich war es gutes Timing, perfekte Vorbereitung. Jetzt singe ich selbst an den großen Institutionen, erlebe den Stress, das viele Reisen, wie wenig geprobt wird. Und ich weiß damit umzugehen.“

Kein Einfacher

Bernheim macht es sich nicht einfach, gilt manchen auch als schwierig. Mehrmals hat er inzwischen die Agenturen gewechselt. Er hinterfragt vieles: „Als ich 25 war, wollte ich erstmals wirklich in diesen Beruf einsteigen. Doch man muss lernen zu warten, ruhig bleiben. Auch Kaufmann und Beczała brauchten lange, um sich durchzusetzen.“

Seit 2020 hat er einen Plattenvertrag bei der Deutschen Grammophon, zwei sehr besondere Arien-Aufnahmen sind bisher erschienen. Das Publikum beginnt sich an ihn zu erinnern. Bernheim sang im Repertoirealltag meist im italienischen Fach, besonders Verdi und Puccini; es sei schwer, an französische Rollen zu kommen. „Dieses Repertoire wird viel weniger gepflegt. Inzwischen habe ich mir aber meinen Platz auch an jenem Tisch erobert.“ Denn im französischen Fach ist Bernheim tatsächlich formidabel. Er phrasiert traumschön, hat Kraft, nutzt seinen Atem. Sorgfältig wiegt er jedes Wort, gestaltet mustergültig seine Texte und bringt sie in den Musikfluss, aus dem dann seine metallisch leuchtenden hohen Töne erstrahlen. Vorsicht also, denn man sieht es Bernheims bubenhaftem Gesicht nicht an: Dieser Mann besitzt eine Stimme, die zur Droge werden kann.