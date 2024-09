Das Musical vom bösen Clown: Der "Joker" reüssiert beim Filmfest in Venedig

Ihre apokalyptischen, teils auch rätselhaften Kinovisionen, sagt Kulumbegashvili nun im profil-Interview, gehen einerseits auf die Katastrophen und Kriege zurück, die um uns sind, aber auch auf ihre Kindheit, auf die „nackte Welt“, in der sie aufwuchs, in Ostgeorgien, „in einem Bürgerkrieg, ohne Strom, Heizung und ausreichend Essen“. Das Leiden habe sie geprägt, erklärt sie noch, aber das Elend transzendiert sie in eine ungeahnte Schönheit, in akribisch komponierte, ganz eigene Bilder und Töne. Wie schon in „Beginning“ hat sie auch für „April“ auf 35mm-Filmmaterial gedreht; am liebsten hätte sie 70mm-Bilder hergestellt, was am Ende jedoch an der Finanzierung scheiterte.

Ihr amerikanischer Kollege, der Schauspieler und Regisseur Brady Corbet, 36, hat dies geschafft: Sein jüngstes Kinoexperiment, genannt „The Brutalist“, konnte er nicht nur auf 70mm-Film drehen, sondern zur Weltpremiere auch analog projizieren. An schierer Ambition ist Corbet im US-Kino derzeit schwer zu übertreffen. In seinem 215 Minuten langen „Brutalist“, der die fiktive Biografie eines ungarisch-jüdischen Architekten und Holocaust-Überlebenden durchspielt, verkörpert der New Yorker Adrien Brody den Titelhelden, der nach dem Krieg in Amerika ankommt und seinen Financiers zu Willen sein muss. Sein "amerikanischer Traum" platzt wie in Zeitlupe. Den Modernismus der Post-Bauhaus-Betonarchitektur, an der sein Protagonist arbeitet, übersetzt Corbet, während er Klassen- und Antisemitismusfragen thematisiert, in die Brüchigkeit seiner filmischen Form, in einen fragmentarischen Monumentalismus.

Als Weltsprache des Kinos gilt längst flächendeckend Englisch, auch im europäischen Arthouse-Sektor.