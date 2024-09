Hollywoods neuer Boulevard: Clooney, Pitt und Kidman beim Filmfest am Lido

Dokumentarische Momente in einer ansonsten völlig artifiziellen Kino-Entertainment-Show konnte man auch in „Wolfs“ wahrnehmen, der heiteren Kooperation zweier Volksschauspieler, denen man die gute Laune, die sie miteinander haben, auch im Film anzusehen meint. Brad Pitt, 60, und George Clooney, 63, treffen als grumpy old men, die nun – analog zu Nicole Kidman – aber eben auch sexy old men sind, am Schauplatz eines zu vertuschenden Missgeschicks mit (scheinbarer) Todesfolge aufeinander. Der Titel verweist, orthografisch originell (eigentlich müsste es „Wolves“ heißen), auf die beiden im Zwischenreich der Illegalität agierenden Einzelgänger, die darauf spezialisiert sind, Tat- oder Unfallsorte von allen verfolgbaren Spuren zu befreien. Als diese beiden Schattengestalten in einer Luxushotelsuite in Manhattan überraschend aufeinander stoßen und auch noch paar Kilo harte Drogen entdecken, entwickelt sich erst Antipathie, dann zögerliche Zusammenarbeit unter Lebensgefahr.

„Spider-Man“-Regisseur Jon Watts hat mit „Wolfs“ abwaschbare, bruchfeste Unterhaltung für ein Milliardenpublikum produziert, auf der Streaming-Plattform AppleTV+ wird der Film ab 27. September abzurufen sein. Nur eine Woche lang wird man, auch in Wien, den Film davor im Kino besichtigen können. Das lohnt sich aber, denn die trockene Komödie, die Clooney und Pitt, im wirklichen Leben bestens befreundet, aus ihrer Rivalität (und Infantilität) schlagen, steckt an und wird auch in den absehbaren Action-Momenten nicht von Lärm und Kugelhagel erdrückt.